به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران نوشت: «۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی است. امسال، در سی و سومین روز از حماسه میهنی ایرانیان در میدان نبرد با اهریمنان متجاوز، ۱۲ فروردین مهمترین جنبه از از این روز بزرگ را پررنگ‌تر و عمیق‌تر از همیشه به ما یادآوری می‌کند: روز جمهوری اسلامی یعنی روز ایران و روز ملت ایران و از آن رو به روز «جمهوری اسلامی» موسوم شده است که ایران مقتدر محصول حضور و ایستادگی جمهور ایرانی و باور اسلامی‌ است. روز تجلی شکوهمند ایران و ایرانی، روز جمهوری اسلامی را گرامی می‌داریم.»