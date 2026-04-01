به گزارش خبرگزاری مهر، ستاره تاجداری، استادیار پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: صدای انفجار که میخوابد، نخستین چیزی که در آسمان باقی میماند ستونهایی از دود است. دودهایی با رنگهای متفاوت که هر کدام میتوانند نشانهای از نوع مواد منفجره و سطح خطر در محیط باشند. در چنین شرایطی، تشخیص همین نشانههای ظاهری میتواند برای حفظ جان و سلامت افراد تعیینکننده باشد.
وی افزود: در شرایط جنگی، رنگ دود ناشی از انفجار میتواند سرنخ مهمی از نوع ماده منفجره و میزان خطر آن باشد. شناخت این نشانهها میتواند به تصمیمگیری سریع و صحیح برای حفظ سلامت کمک کند.
دود سفید؛ نشانه تحریک تنفسی
دود سفید معمولاً در اثر انفجار باروت یا سوختن کامل مواد آتشزا مانند چوب و کاغذ ایجاد میشود. این نوع دود بیشتر نشاندهنده آزاد شدن گازهای داغ و نسبتاً کمخطرتر است، اما همچنان میتواند حاوی گازهای سمی مانند مونوکسید کربن باشد.
تاجداری گفت: مهمترین عوارض استنشاق دود سفید، تحریک چشم و گلو، سرفه و سوزش راههای هوایی است.
اقدامات ضروری در مواجهه با دود سفید
فوراً از محل دور شوید.
اگر داخل ساختمان هستید، پنجرهها را ببندید.
سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی را در فضای بسته و دور از منبع دود نگه دارید.
در فضای باز از ماسک تنفسی استفاده کنید.
در جهتی قرار بگیرید که جریان هوا دود را از شما دور کند.
دود قهوهای یا نارنجی؛ هشدار خطر شیمیایی و آسیب ریه
دود در طیف قهوهای یا نارنجی از خطرناکترین انواع دود ناشی از انفجار به شمار میرود. این دود معمولاً ناشی از گازهای نیتروژنی حاصل از انفجار نیتراتها یا برخی مواد صنعتی است که در دسته مواد شیمیایی خطرناک قرار میگیرند.
تاجداری گفت: استنشاق این گازها میتواند علائمی مانند سرفه، درد قفسه سینه و تنگی نفس ایجاد کند و حتی آسیبهای شدید و تأخیری به ریهها وارد کند.
اقدامات لازم در مواجهه با دود قهوهای یا نارنجی
فوراً به یک پناهگاه کاملاً بسته بروید.
مسیرهای ورود دود را مسدود کنید و پنجرهها را کاملاً بپوشانید.
از ماسک شیمیایی استفاده کنید.
با اورژانس تماس بگیرید و منتظر کمک پزشکی بمانید.
دود سیاه؛ خطر خفگی خاموش
دود سیاه غلیظ معمولاً در اثر سوختن مواد نفتی و پلاستیکی مانند سوخت، لاستیک یا خودرو ایجاد میشود. این دود همچنین میتواند از انفجار مواد شیمیایی سنگین مانند TNT به وجود آید.
تاجداری گفت: وجود ذرات کربن و گازهای سمی به ویژه مونوکسید کربن در این دود میتواند باعث خفگی خاموش شود. همچنین ذرات بسیار ریز موجود در آن برای ریهها خطرناک بوده و ممکن است بیماریهای تنفسی مانند آسم و مشکلات قلبی را تشدید کند.
اقدامات ضروری هنگام مشاهده دود سیاه
به یک پناهگاه امن بروید.
در خلاف جهت باد حرکت کنید.
در صورت حضور در ساختمان، درها و پنجرهها را ببندید.
از ماسکهای N۹۵ یا FFP۲ استفاده کنید.
در صورت نبود ماسک، با پارچه مرطوب دهان و بینی را بپوشانید.
هرگز به منبع دود نزدیک نشوید.
دود خاکستری؛ ترکیبی از مواد مختلف سوخته
دود خاکستری معمولاً نشاندهنده ترکیبی از فلزات یا مواد آلی سوخته است و اغلب در انفجارهایی مانند بمبهای دستساز مشاهده میشود. اگرچه سطح خطر چنین انفجارهایی متوسط ارزیابی میشود، اما ذرات معلق موجود در آن میتواند برای سلامتی مضر باشد.
اقدامات لازم در مواجهه با دود خاکستری
فوراً از محیط آلوده خارج شوید.
اگر در فضای بسته هستید، سیستم تهویه را خاموش کنید.
با پارچه مرطوب دهان و بینی را بپوشانید.
در صورت بروز علائمی مانند سرفه یا سرگیجه به اورژانس مراجعه کنید.
دود سبز؛ نشانه احتمال مواد شیمیایی
دود سبز ممکن است در اثر انفجار موادی مانند باریم یا استفاده از رنگدانههای نظامی برای علامتدهی ایجاد شود. اگرچه گاهی برای سیگنالدهی استفاده میشود، اما در صورت وجود برخی مواد شیمیایی میتواند سمی باشد.
علائم تماس با این دود ممکن است شامل ریزش شدید اشک، تحریک پوست و چشم، سوزش گلو، تنگی نفس و آسیب شیمیایی ریه باشد.
اقدامات ضروری در مواجهه با دود سبز
از نزدیک شدن به منبع دود خودداری کنید.
از ماسک استفاده کنید.
اگر بوی تند شبیه مواد سفیدکننده احساس کردید، فوراً منطقه را ترک کنید.
در خلاف جهت باد حرکت کنید.
لباسهای آلوده را از تن خارج کنید.
پوست و چشمها را با آب فراوان بشویید.
در صورت بروز علائمی مانند سرگیجه، سرفه یا مشکل تنفسی، کمک پزشکی دریافت کنید.
دود آبی؛ ناشی از سوختن روغنها
دود آبی معمولاً به دلیل سوختن روغنها و اجزای مکانیکی ایجاد میشود. استنشاق این دود میتواند موجب سردرد، تهوع و تحریک ریهها شود.
اقدامات لازم در مواجهه با دود آبی
از منبع دود فاصله بگیرید.
از ماسک استفاده کنید.
اگر در فضای کوچک تجمع دود وجود دارد، محیط را تهویه کنید.
قانون طلایی ایمنی در مواجهه با دود
به گفته تاجداری، فارغ از نوع دود، یک اصل اساسی همیشه باید رعایت شود و این است که ابتدا جهت باد را تشخیص دهید و همیشه در خلاف جهت باد حرکت کنید.
وی افزود: فرض را بر سمی بودن دود بگذارید. لذا، سریع از محل انفجار و منبع دود فاصله بگیرید.
تاجداری گفت: اگر دود گسترده است، در خانه بمانید و درها و پنجرهها را ببندید و تهویه یا کولر را خاموش کنید. دهان و بینی را با ماسک یا پارچه مرطوب بپوشانید؛ ماسکهای N۹۵ یا FFP۲ بهترین گزینه هستند.
وی افزود: پس از تماس با دود یا اشیای آلوده، دست و صورت را بشویید و لباسها را تعویض کنید. و نهایتا شناخت رنگ دود و واکنش سریع و درست در برابر آن میتواند در شرایط بحرانی جان افراد بسیاری را نجات دهد.
