به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری صبح امروز در جریان بازدید از پایگاه‌های اورژانس شهرستان کوهدشت با تبریک سال جدید و قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان اورژانس ۱۱۵، آنها را جهادگران ارزشمند عرصه سلامت توصیف کرد.

وی با بیان اینکه تیم‌های اورژانس در هر شرایطی و در هر نقطه‌ای مشغول خدمت‌رسانی هستند، گفت: کار این نیروها هم‌ردیف مجاهدت رزمندگانی است که در دوران دفاع مقدس برای امنیت کشور تلاش می‌کردند.

فرماندار کوهدشت، افزود: سلامت و امنیت دو رکن مکمل یکدیگرند و تلاش نیروهای اورژانس نقشی حیاتی در حفظ این دو مؤلفه دارد.

ناصری، ضمن تقدیر از فعالیت‌های مستمر و فشرده کارکنان اورژانس در روزهای پرتردد آغاز سال، تأکید کرد: اورژانس برای ما دستگاهی بسیار مهم و در اولویت است و خدمات این مجموعه همواره موردتوجه و حمایت قرار خواهد گرفت.

وی با آرزوی سالی سرشار از موفقیت برای کارکنان اورژانس و همچنین پیروی در نبرد با دشمنان اسلام، از آنها قدردانی کرد و گفت: خداقوت می‌گویم و قدردان زحمات شما هستیم.