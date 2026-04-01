نجات در دل ویرانی؛ ۸۱۰ نفر زنده از زیر آوار بیرون آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلالاحمر در اطلاعیهای آمار تکاندهنده از خسارات جنگ رمضان را اعلام کرد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
از ابتدای جنگ رمضان و حملات صهیونی و آمریکایی به کشورمان در روز نهم اسفندماه تاکنون، ١١۵ هزار و ١٩٣ واحد غیرنظامی شامل ٩١ هزار و ۴٩٨ واحد مسکونی و ٢٢ هزار و ۵٨٠ واحد تجاری دچار آسیبهای بسیار جدی شده یا کاملاً از بین رفتهاند.
۴۴ هزار و ٣٩١ واحد از این مراکز غیرنظامی تخریبشده متعلق به استان تهران است و این نشاندهنده حجم حملات گسترده در پایتخت است.
با تلاش امدادگران هلالاحمر و حضور سریع آنها در صحنه در کمتر از ۵ دقیقه، تاکنون ۱۵۲۶ نفر از هموطنان از زیر آوار رهاسازی شدهاند که با اقدام تخصصی و به موقع امدادگران جمعیت هلالاحمر، تعداد ۸۱۰ نفر از این نفرات زنده از زیر آوار نجات یافتند و به مراکز درمانی منتقل شدند.
برخلاف تمام قوانین بینالمللی، مراکز دارویی، درمانی، بهداشتی و اورژانسی نیز در این حملات آسیب دیدهاند که تعداد آنها به ٣١۶ مرکز میرسد.
٧۶٣ مدرسه و مرکز آموزشی و ١٨ مرکز هلالاحمر نیز یا به صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفتهاند و کاملاً تخریب شده یا بر اثر موج حملات آسیبهای جدی دیدهاند و دیگر قابل استفاده نیستند که این مسئله نیز نشان میدهد تجاوزات دشمن به خاک ما تنها به مراکز نظامی آسیب نمیزند.
در این حملات علاوه بر زنان و کودکان بیگناه، ۱۵ نیروی امدادی مصدوم شدند و سه نفر نیز به شهادت رسیدند.
با توجه به اهمیت زمان طلایی برای نجات جان هموطنان از زیر آوار، به همه هموطنان عزیز موارد زیر توصیه میشود:
محل دقیق حملات دشمن را از طریق شماره ملی امداد و نجات ۱۱۲ به جمعیت هلالاحمر اطلاعرسانی کنند.
از تجمع در محلهای مورد اصابت خودداری و محیط را برای اقدام عملیاتی و ضربتی نیروهای عملیاتی آماده کنند.
در محلهای عملیاتی و نقاط آسیبدیده نهایت همکاری را با نیروهای عملیاتی داشته باشند.
