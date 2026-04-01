۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

ماجرای پیامک آرام‌بخش وزارت بهداشت در روزهای جنگی 

شاید مهم‌ترین اصل برای دوری از استرس و اضطراب ناشی از قرار گرفتن در معرض شرایط بحرانی و جنگی، گوش دادن به توصیه‌های یک روانشناس باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مواجهه با شرایط بحرانی و جنگی، برای همه افراد یکسان نیست و همین نکته ما را مجاب می‌کند که بپذیریم برخی افراد برای دور ماندن از آسیب‌های روحی و روانی چنین شرایطی، نیازمند حمایت هستند.

اصولا این حمایت‌ها در شرایط بحرانی و جنگی، می‌تواند به شکل گفتگو و صحبت، خودنمایی کند و البته که اگر شرایط برای مشاوره حضوری فراهم نباشد، به شکل تلفنی نیز می‌تواند موثر واقع شود.

افرادی که درگیر استرس و اضطراب ناشی از شرایط بحرانی می شوند، نیاز دارند کسی با آنها گفتگو کند تا آرام بگیرند و چه بهتر که این افراد به صحبت‌های کسانی گوش بدهند که متخصص انتقال آرامش به افراد مضطرب هستند.

در همین راستا، وزارت بهداشت در روزهای گذشته با راه‌اندازی خط تلفن ویژه مشاوره سلامت روان؛ تلاش کرده تا شرایط آرامش روانی هم‌وطنان را فراهم سازد.

بنابراین، پیامک هایی به موبایل های هموطنان ارسال می شود که حاوی این پیام است:

هموطن عزیز

شما می‌توانید با شماره‌گیری ۱۹۰ و انتخاب گزینه ۹، در سراسر کشور از خدمات رایگان مشاوره سلامت روان بهره‌مند شوند.

به نظر می‌رسد این پیام در چنین روزهایی، بتواند به آرامش روحی و روانی خیلی از هموطنان کمک کند.

حبیب احسنی پور

