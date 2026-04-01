۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

مقابله موشکی حزب الله با جنگنده رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

حزب الله لبنان اعلام کرد که علاوه بر چند عملیات ضدصهیونیستی در جنوب لبنان و شمال فلسطین اشغالی، یک فروند جنگنده ارتش اشغالگر را در آسمان جنوب لبنان با موشک زمین به هوا فراری داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: مبارزان مقاومت اسلامی برای دفاع از لبنان و مردم آن، ساعت ۱۱:۰۰ امروز چهارشنبه با یک فروند موشک زمین به هوا با یک هواپیمای جنگی رژیم صهیونیستی در آسمان جنوب لبنان مقابله کردند.

رزمندگان حزب‌الله در چندعملیات دیگر، انبارهای اصلی وابسته به منطقه شمالی ارتش اشغالگر را در پایگاه «نیمرا» در غرب دریاچه طبریه با چندین موشکی هدف قرار دادند.

پادگان «راموت نفتالی» هم از اهداف دیگر رزمندگان حزب‌الله بود که مورد حمله رگبار موشکی قرار گرفت.

شهرک صهیونیست نشین «یرؤون» نیز از سوی رزمندگان مقاومت اسلامی موشک باران شد.

حزب الله شهرک صهیونیستی «کریات شمونه» را هم ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح هدف سه نوبت حمله موشکی قرار داد.

مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در ارتفاعات «الشمیسات» در شهرک الطیبة هم هدف حمله موشکی حزب الله قرار گرفت.

