به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی از موج جدید حملات موشکی ایران به اراضی اشغالی خبر دادند. جبهه داخلی رژیم صهیونیستی نیز هشدار حمله موشکی صادر کرد.

صدای آژیر خطر در شمال جولان نیز شنیده می شود. رسانه های رژیم صهیونیستی به موج گسترده حملات موشکی به مرکز اراضی اشغالی و صدای آژیر در شمال جولان اشاره کردند.

صدای آژیر خطر در مرکز و شمال کرانه باختری و انفجارهای مهیبی در مرکز اراضی اشغالی شنیده می شود. کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی از پرتاب همزمان موشک از ایران و لبنان به سمت جولان خبر دادند.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که آژیر خطر برای چهارمین بار در تل آویو به صدا درآمد.

آژیر خطر بار دیگر در تل آویو و اطراف آن به صدا درآمد. اورژانس رژیم صهیونیستی اعلام کرد: به دلیل ادامه بی وقفه آژیرهای هشدار، دسترسی به محل اصابت موشک ها ممکن نیست.

رسانه های اسرائیلی اعلام کردند که ایران در دقایق اخیر حدود ۱۰ موشک بالستیک به سمت مرکز شلیک کرده است. این منابع به اصابت مستقیم به رمات گان در شرق تل آویو اشاره کردند.

از سوی دیگر مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که یک بالگرد اسرائیلی را در آسمان شهرک «یارون» با دو موشک زمین‌به‌هوا هدف قرار داده و به‌طور قطعی به آن اصابت کرده است.

حزب الله لبنان همچنین اعلام کرد که رزمندگان مقاومت با موشک زمین به هوا با یک جنگنده اسرائیلی در آسمان شهرک «جویا» مقابله کردند.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین شهرک های «نهاریا و کابری» در اراضی اشغالی را با موشک هدف قرار داد.

همزمان خبرنگار المیادین از شهادت دو نفر در حمله به یک خودرو در بازار بنت جبیل در جنوب لبنان خبر داد. همچنین پهپاد اسرائیلی یک خودرو را در وادی جیلو در جنوب لبنان هدف قرار داد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.