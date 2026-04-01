بیانیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به مناسبت ۱۲ فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت به مناسبت ۱۲ فروردین ماه و روز جمهوری اسلامی طی اطلاعیه اعلام کرد:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم»

چهل‌وهفتمین سالگرد استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رأی ۹۸ درصدی ملت ایران، امسال با همه سال‌های قبل متفاوت شده است. ملت بزرگ ایران در یک سال گذشته با همه وجود از نظام جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان دستاورد تاریخی ملت تمدن‌ساز ایران و میراث ماندگار شهدای خود، پاسداری کرده و جهانیان را به حیرت و شگفتی واداشته‌اند.

درحالی‌که جبهه استکبار، کفر و شیطان جهانی، با تمام توان و امکانات، با تحمیل دو جنگ و یک کودتای پیچیده و فتنه‌گون، از هیچ اقدامی برای براندازی و سرنگونی این نظام مقدس فروگذار نکردند، جمهوری اسلامی ایران که به دست پیر ژرف‌اندیش و معمار کبیر انقلاب اسلامی بنیان گذاشته شده، با هوشیاری و جانفشانی مردم قهرمان ایران، تحت الطاف خاصه الهی و عنایت حضرت ولی‌عصر (عج) و رهبری حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، پابرجا و استوار مانده و قوی‌تر از گذشته شده است.

۱۲ فروردین امسال را در حالی با شور و حماسه جشن می‌گیریم که برکت حضور معنوی صدها شهید گرانقدر ۳۳ روز اخیر، فضای کشورمان را نورانی کرده و بیش از هر زمان دیگری، جایگاه امام و رهبر شهید انقلاب اسلامی در قلب ملت ایران مستحکم و ماندگار شده است؛ رهبر فرزانه‌ای که با هدایت‌های پیامبرگونه خود در۳۷ سال رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران، آن را به جایگاهی رسانده که امروز جهانیان را به شگفتی واداشته است که چگونه کشوری، پس از ۱۴ سال تحریم‌های ظالمانه و همه‌جانبه که به گفته دشمنانش سخت‌ترین رژیم تحریمی در تاریخ بوده است و درحالی‌که از روزهای اول تأسیس، هدف دشمنی نظام سلطه و استکبار بوده است، اکنون توانسته است در برابر همه توان و قدرت نظامی قوی‌ترین ارتش و اقتصاد جهان که با دلارهای نفتی به یغما برده از مردم مسلمان و مظلوم جنوب خلیج فارس فربه شده، ایستادگی کرده و نه تنها آن را به زانو درآورده، بلکه ان‌شاءالله به زودی فصل پایانی حضور دولت تروریست آمریکا در منطقه را رقم خواهد زد.

۱۲ فروردین، سالگرد استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، که بارزترین ویژگی آن استقلال‌خواهی مردم ایران است، امسال وجه نمادین دیگری نیز یافته است؛ تشییع پیکر سردار بزرگی از خطه قهرمان‌پرور جنوب و ساحل سرافراز خلیج فارس، دریابان علیرضا تنگسیری فرمانده شهید نیروی دریایی سپاه، که با فرماندهی درخشان خود، به مدد جوانان جان‌برکف میهن، استقلال ایران اسلامی را بر بلندای جهان فریاد زد و نام تاریخی تنگه هرمز را جهنمی کرد و راه نفس دژخیمان کودک‌کش میناب را چنان فشرد که چیزی تا به زانو درآمدن آنها نمانده است.

رژیم‌های تروریستی آمریکا و اسرائیل، با حمله به زیرساخت‌های تولید و صنعت ایران، به‌ویژه در روزهای اخیر با حمله به مجتمع‌های تولید فولاد، فاز جدیدی برای تخریب و ویرانی ایران سرافراز را آغاز کرده‌اند و این امر به‌روشنی ثابت می‌کند که مشکل آنها نه برنامه و فناوری هسته‌ای ایران، بلکه اصل موجودیت مقدس ایران اسلامی است.

این جنگ تحمیلی اکنون کاملاً اثبات کرده است که قوانین و نهادهای بین‌المللی هیچ کارایی ندارند و منطق حاکم بر دنیا، زبان زور و اعمال قدرت است؛ لذا ما از نیروهای مسلح شجاع، دلیر و پرافتخار خود می‌خواهیم بر اساس اصل بازدارندگی، چنان پاسخ مقتدرانه و محکمی به حمله‌کنندگان و حامیان و همکاران آنها بدهند تا مانع حملات بیشتر آنها به صنایع و واحدهای تولیدی و زیرساخت‌های کشورمان شود.

بخش صنعت، معدن و تجارت کشور به‌عنوان یکی از ارکان اصلی پایداری ملی، در خط مقدم این رویارویی قرار دارد و کارگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، رزمندگان جنگ اقتصادی به شمار می‌آیند که با ایستادگی خود، اجازه نداده‌اند چرخه تولید و تأمین نیازهای اساسی کشور متوقف شود.

تجربه این روزها به‌روشنی نشان داده است که تاب‌آوری اقتصاد ملی و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، خود جلوه‌ای از اقتدار جمهوری اسلامی ایران است؛ اقتداری که در دل تهدیدها و فشارها، با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و اراده ملی شکل گرفته و تقویت شده است.

بر این اساس، حفظ و تقویت انسجام و هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و آحاد مردم، ضرورتی انکارناپذیر برای عبور موفق از این شرایط و تداوم مسیر پیشرفت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی است.

قطعاً در آینده نزدیک، ملت بزرگ ایران با قدرت ایمان و اراده جوانان خود، تجربه‌های گران‌سنگ این سال‌ها و ظرفیت‌های عظیم ملی، تحت هدایت و رهبری حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، این مسیر پرافتخار را با قدرت ادامه داده و قله‌های بلندتری از عزت، استقلال و پیشرفت را فتح خواهد کرد.