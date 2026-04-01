حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور، نماز استغاثه در بیجار نیز اقامه می‌شود و از عموم مردم شهرستان برای شرکت در این آیین عبادی و استمداد از درگاه الهی دعوت به عمل می‌آید.

وی افزود: این نماز فرصتی است تا در فضایی سرشار از معنویت، با توسل به ائمه اطهار (ع) و استغاثه به درگاه خداوند متعال، رفع مشکلات و گرفتاری‌ها را از درگاه الهی مسئلت کنیم.

جمادیان با اشاره به اهمیت اجتماعی این نماز، عنوان کرد: شرکت در چنین مراسمی موجب تقویت همبستگی، ایجاد آرامش روانی و افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر سختی‌ها می‌شود.

رئیس تبلیغات اسلامی بیجار از آمادگی ستاد مردمی برگزاری برای میزبانی شایسته از نمازگزاران خبر داد و خاطرنشان کرد: از شهروندان، به‌ویژه جوانان و فعالان فرهنگی، درخواست می‌شود با اطلاع‌رسانی گسترده و دعوت از دیگران، زمینه حضور پرشور مردم را در این نماز فراهم سازد.

وی خاطر نشان کرد: این نماز چهارشنبه ۱۲ فروردین ماه، ساعت ۲۲ در مسجد حضرت موسی بن جعفر(ع) برگزار خواهد شد.