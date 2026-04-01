فعالیت دو پایگاه غربالگری اوتیسم‌ در سنندج و سقز

فرزانه بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر دو پایگاه غربالگری و تشخیص اختلال طیف اوتیسم در شهرستان‌های سنندج و سقز فعال است که نقش مؤثری در شناسایی زودهنگام این اختلال ایفا می‌کنند.

وی افزود: فعالیت این پایگاه‌ها موجب می‌شود کودکان دارای علائم اولیه اوتیسم در سنین پایین شناسایی شده و مداخلات تخصصی در زمان مناسب آغاز شود؛ موضوعی که تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت زندگی این افراد دارد.

بهرامی ادامه داد: ارزیابی‌های تخصصی، تشخیص اولیه و ارجاع به مراکز درمانی و توانبخشی از جمله خدماتی است که در این پایگاه‌ها ارائه می‌شود.

تکمیل زنجیره خدمات با مراکز توانبخشی

معاون توانبخشی بهزیستی استان کردستان تصریح کرد: پس از شناسایی، افراد به مراکز آموزشی و توانبخشی معرفی می‌شوند تا خدماتی مانند آموزش، گفتاردرمانی، کاردرمانی و بازی‌درمانی را دریافت کنند.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه و تقویت پایگاه‌های غربالگری می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌ها و افزایش اثربخشی خدمات حمایتی برای افراد دارای اختلال طیف اتیسم داشته باشد.