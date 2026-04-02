نادر هومنیان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به روز جهانی آگاهیبخشی اتیسم، اظهار داشت: ابن روز اهمیت درک، پذیرش و حمایت از افراد دارای اختلال طیف اتیسم (ASD) را نشان میدهد و این روز فرصتی است تا با افزایش آگاهی عمومی و زدودن باورهای نادرست، جامعهای فراگیرتر بسازیم که در آن همه افراد احساس تعلق کنند.
وی افزود: اتیسم، بخشی از تنوع انسانی است و هر فرد دارای اتیسم، توانمندیها و چالشهای منحصربهفردی دارد. بهزیستی استان یزد متعهد به ارائه خدمات حمایتی، توانبخشی و آموزشی به این عزیزان و خانوادههایشان است تا بستری مناسب برای رشد و مشارکت اجتماعی آنها فراهم شود.
مدیرکل بهزیستی استان یزد ادامه داد: جامعه سالم، تفاوتها را ارج مینهد. با درک بهتر اتیسم و نیازهای این افراد، میتوانیم موانع را برطرف کرده و فضایی امن و حمایتگر ایجاد کنیم. از همه شهروندان، سازمانها و رسانهها درخواست داریم تا با افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ پذیرش، در کنار ما باشند تا جهانی بسازیم که در آن هیچ فردی به دلیل تفاوتهایش احساس انزوا نکند.
