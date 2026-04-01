به گزارش خبرنگار مهر، حاتم بوستانی عصر امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز درمان بستر اندیمشک با حضور استاندار خوزستان با تقدیر از تلاش‌های کادر درمان اندیمشک گفت: کادر درمان این شهرستان هم‌اکنون در چهار جبهه مختلف در حال تلاش برای ارائه خدمات به بیماران هستند که جای تقدیر دارد.

وی با اشاره به پیگیری‌های معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر بهداشت و استاندار خوزستان برای تسریع در راه‌اندازی مرکز درمان بستر افزود: بخش‌هایی از بیمارستان خسارت‌دیده که امکان فعال‌سازی آن‌ها وجود داشت، شامل اورژانس، آزمایشگاه، سی‌تی‌اسکن، ام‌آرآی و رادیولوژی، مجدداً وارد مدار خدمات‌رسانی شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: ساختمان دانشگاه سابق علمی‌کاربردی اندیمشک با همکاری مسئولان شهرستانی و استانی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت و با کار جهادی و شبانه‌روزی، این مرکز درمان بستر در کمترین زمان ممکن به بهره‌برداری رسید.

بوستانی با قدردانی از همکاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: متخصصان و پزشکان اندیمشکی هم‌اکنون در بیمارستان تأمین اجتماعی و بیمارستان بزرگ دزفول مستقر هستند و بخشی از بیماران اندیمشک نیز به این مراکز منتقل شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: به‌زودی دو دستگاه آمبولانس در اختیار مرکز درمان بستر اندیمشک قرار می‌گیرد تا امکان انتقال بیماران نیازمند خدمات تخصصی به بیمارستان‌های مجهز فراهم شود.

بوستانی در پایان از تلاش‌های گسترده برای فعال‌سازی مجدد مرکز دیالیز، اتاق‌های عمل و سایر بخش‌های بیمارستان امام علی (ع) خبر داد و ابراز امیدواری کرد این بخش‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به چرخه درمان بازگردند.