سپاه: افق بلندمدتی را برای فرسایش اسرائیل و ارتش آمریکا در نظر داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: عملیات ترکیبی و مشترک نیروهای مسلح ج.ا و محور مقاومت علیه اهداف آمریکایی و صهیونیستی در ادامه موج هشتاد و هشتم عملیات وعده صادق ۴ با رمز «یا فاطمة الزهرا سلام الله علیها» تقدیم به شهدای مقاومت حزبالله لبنان، فرسایش قدرتهای متجاوزین را عمیق تر و عرصه را بر متجاوزان بر امت اسلامی تنگ تر ساخت.
نیروهای هوافضای سپاه پاسداران با بهرهگیری از سامانههای موشکی فوق سنگین عماد، خرمشهر۴ و قدر با سوخت جامد و مایع، نقاطی در مرکز، جنوب، شمال و قلب سرزمینهای اشغالی شامل محل جلسه فرماندهان جبهه داخلی صهیونیستی در بنی براک، تل آویو، بئرالسبع، الجلیل، نقب، پایگاه هوایی تل نوف، عراد و جنوب «بحر المیت» را مورد هدف موثر قرار دادند.
نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران نیز در عملیاتی ممتد و متوالی محل اختفای نیروهای آمریکایی و مراکز کنترل پهپادی آنان در پایگاههای الظفره، ویکتوریا، علی السالم را مورد هدف پهپادها تهاجمی و موشکهای نقطه زن قرار دادند.
نیروهای مقاومت حزبالله لبنان و مقاومت اسلامی عراق و یمن نیز با بیش از ۱۲۰ عملیات موفق و موثر در ساعات اخیر علیه مناطق شمالی و جنوبی سرزمینهای اشغالی فلسطین و مقرهای استقرار و اختفای فرماندهان آمریکایی در مرکز و شمال عراق، ضربات فرسایش دهنده ای را بر پیکر خسته ارتش های متجاوزین وارد ساختند.
تغییر تاکتیکهای تهاجمی ایران و بهره گیری از سامانههای جدید موشکی در کنار گسترش منطقی و حساب شده جبهه جنگی توسط ساحات مقاومت، تحول کیفی و راهبردی را در میدان نوید می دهد. افق بلند مدتی را برای فرسایش قدرت رژیم صهیونیستی و ارتش آمریکا در منطقه در نظر گرفته ایم تا زمینهها برای نبرد پایانی و حرکت امت اسلامی به سمت قدس اشغالی فراهم شود.
