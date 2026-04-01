اجرای مرحله دوم موج ۸۹؛ نظامیان آمریکایی همچنان زیر ضربات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه از اجرای مرحله دوم موج هشتاد و نهم وعده صادق ۴ و حمله به محل تجمع مخفی و پوششی تروریست‌های امریکایی در خارج از محدوده ناوگان پنجم دشمن در بحرین با انبوهی از پهپادهای انهدامی و تعدادی موشک بالستیک خبر داد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی

براساس گفته تحلیل گران و شاهدان عینی: شدت شلیک موشک‌های ایران به سمت قلب اسرائیل و مناطق مختلف «خاورمیانه» از سپیده دم امروز، روایت «تل آویو» و واشنگتن در مورد کاهش آن به مرز ۹۰ درصد را که به یک ترجیع‌بند در سخنرانی‌های آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها تبدیل شده است، رد می‌کند.

نیروی دریایی سپاه پاسداران از سحرگاه امروز در ۵ عملیات گسترده و پردامنه در ادامه موج هشتاد و نهم عملیات وعده صادق ۴، بارمز مبارک "یافاطمه الزهرا (س) " و با تقدیم به روح شهدای درحال تشییع بر روی دستان مردم خصوصا شهید تنگسیری و شهید اسحاقی با ترکیب موشک‌های بالستیک و کروز قدیر و پهپادهای انهدامی اهداف برجسته نظامی دشمنان آمریکایی- صهیونیستی را منهدم ساختند.

در نخستین هدف تهاجمی این نیرو، ۲ سامانه رادار هشدار اولیه هوایی در اختیار تروریست‌های آمریکایی در منطقه و مستقر بر یک سازه دریایی در آب‌ها و جزایر امارات با دقت بالا منهدم گردیدند.

یک نفتکش متعلق به رژیم کودک کش و نامشروع صهیونیستی با نام تجاری " آکوا یک" در منطقه میانی خلیج فارس در رزم موشکی دلاورمردان دریایی سپاه پاسداران نیز مورد هدف دقیق قرار گرفت و در حال سوختن است.

محل تجمع مخفی و پوششی تروریست‌های امریکایی در خارج از محدوده ناوگان پنجم دشمن در بحرین با انبوهی از پهپادهای انهدامی و تعدادی موشک بالستیک مورد اصابت قرار گرفت. طبق گزارش میدانی تعداد زیادی از افسران ارشد یگان دریایی تروریست‌ها بعد از این تهاجم به بیمارستان‌های شهر "منامه" منتقل شدند.

مرکز آماده سازی بالگردهای "شینوک" و سوله‌های نگهداری تجهیزات آن در پایگاه العدیری با ترکیبی از موشک‌های بالستیک و پهپاد مورد اصابت قرار گرفت.

در سحرگاه امروز همچنین چندین فوج پهپاد انهادمی به سمت ناوگروه مستاصل " آبراهام لینکلن" در شمال اقیانوس هند شلیک شدند که با توجه به مستندات و تصاویر ماهواره‌ای، این ناوگروه از مکان قبلی فرار و به عمق اقیانوس هند عقب‌نشینی کرده است.

شایان ذکر است طی اخبار دقیق اطلاعاتی بر اثر تهاجم دیروز نیروی دریایی سپاه به محل تجمع مخفی افسران امریکایی در امارات، ۳۷ نفر بطور قطعی کشته و تعداد زیادی نیز مجروح و به بیمارستان‌های شهر منتقل شده‌اند.

به استحضار ملت شریف و تاریخ ساز ایران اسلامی هم می‌رسانیم که وضعیت تنگه هرمز نیز بطور قاطع و مسلط در کنترل نیروی دریایی سپاه قرار دارد و این تنگه با نمایش‌های مضحک رئیس جمهور امریکا بر روی دشمنان این ملت باز نخواهد شد.

ومن النصر الا من عندالله العزیز الحکیم