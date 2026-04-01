۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

مدیرعامل بانک تجارت روز «جمهوری اسلامی ایران» را تبریک گفت

مدیرعامل بانک تجارت در پیامی ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل بانک تجارت در پیامی ضمن بزرگداشت یاد و خاطره امام شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره) ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران را به ملت بزرگ ایران و کارکنان و خانواده بانک تجارت تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

به نام خدا

و ذکر هم به ایام الله
هم‌میهنان عزیز و غیور
همکاران ارجمند خانواده بزرگ بانک تجارت
با سلام؛

یوم الله دوازدهم فروردین مولود مبارک جمهوریت و اسلامیت ایران عزیز پس از دهه‌ها مجاهدت و مبارزه آحاد ملت بزرگ ایران تحت زعامت بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) با نظام استبدادی ستمشاهی و استکبار جهانی است.

این ایام همچنین یادآور انتخاب و رای قاطع و آگاهانه ملت به استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارائه الگویی نوین از حاکمیت مبتنی بر اراده ملی و مبانی دین مبین اسلام است.

اینک و در شرایطی که کشور عزیزمان و جبهه غیور مقاومت با جنگ ظالمانه و تحمیلی آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی مواجه است ، ملت بزرگ ایران تحت رهبری مقام معزز رهبری حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) حمایت همه‌جانبه از مدافعان میهن و انقلاب، بصیرت و موقعیت شناسی خود را در عرصه جهانی به معرض نمایش گذاشته و جهانیان را با حیرت مواجه نموده‌اند.

لذا آحاد مدیران و کارکنان غیور و متعهد بانک بزرگ تجارت برخود لازم و وظیفه می دانند همسو با حماسه سازی ملت در اقصی نقاط کشور عزیزمان و تلاش شبانه روزی مسئولین محترم کشوری و افتخار آفرینی نیروهای مسلح در میدان، با اتحاد و انسجام کامل و استفاده از تمامی امکانات و ظرفیت های بانک تجارت نسبت به ارائه خدمات و رفع دغدغه های هموطنان عزیز اقدام شایسته به‌عمل آورند.
رجاء واثق دارم با عنایات الهی و انسجام و تلاش مضاعف بیش از پیش در عرصه اقتصادی و پولی کشور ایفای نقش نمایند.

در پایان و در طلیعه سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» به یاد امام راحل عظیم‌الشأن امام شهید امت و شهیدان سرافراز کشور سالروز استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران را به یکایک هموطنان عزیز و همکاران سختکوش بانک تجارت تبریک می‌گویم؛ امید آنکه تحت عنایات پروردگار متعال با انسجام و همت مضاعف نقش موثری در ایجاد آینده ای روشن، پایدار و شکوفا برای ایران عزیزمان ایفا نماییم.

