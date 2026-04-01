به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که ارتش این رژیم اعتراف کرد که حزب‌الله لبنان برای نخستین بار در تاریخ خود، یک فروند موشک «اسکاد-دی» (SCUD-D) را روانه اراضی اشغالی کرده است.

طبق اعلام ارتش رژیم صهیونیستی، این موشک مجهز به سر جنگی به وزن یک تن مواد منفجره بوده که در پایگاه هوایی «بلماخیم» در شمال شرق نوار غزه فرود آمده است.

همزمان با این حمله سنگین، رسانه‌های اسرائیلی از طنین‌انداز شدن آژیرهای هشدار در منطقه «المالکیه» در الجلیل العلیا خبر دادند.

همچنین گزارش‌ها حاکی از شلیک موج جدیدی از موشک‌های مقاومت از جنوب لبنان به سمت منطقه الجلیل غربی در شمال فلسطین اشغالی است که منجر به رعب و وحشت شهرک‌نشینان شد.

تداوم حملات موشکی و پهپادی حزب‌الله به مواضع ارتش اسرائیل/ آتش‌سوزی در نهاریا و هدف قرار گرفتن تجمعات نظامی در جنوب لبنان

حزب‌الله لبنان اعلام کرد که تجمعات ارتش اسرائیل در محوطه سایت نظامی «المالکیه» و پادگان «افیفیم» را هدف حملات موشکی قرار داده است.

همچنین نیروهای مقاومت با استفاده از آتش توپخانه، تجمعات سربازان و ادوات نظامی ارتش اسرائیل را در نزدیکی میدان شهرک «القنطره» و منطقه «مشروع الطیبه» در جنوب لبنان هدف قرار دادند.

همزمان، رسانه‌های اسرائیلی از جمله شبکه ۱۲ از وقوع آتش‌سوزی در یک منطقه باز در شهر «نهاریا» در پی تلاش برای رهگیری یک پهپاد خبر دادند.

این شبکه همچنین اعلام کرد که ۵ فروند موشک به سمت الجلیل غربی شلیک شده است که تعدادی از آن‌ها رهگیری شده و مابقی در مناطق باز سقوط کرده‌اند.

پیش از این نیز جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرد که به دنبال رصد نفوذ پهپاد و شلیک موشک، آژیرهای هشدار در عکا، نهاریا و مناطق وسیعی از الجلیل فعال شده است.