به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، رژیم صهیونیستی در سایه توجه افکار عمومی در دنیا به جنگ ایران، اقدام به افزایش نسل کشی و کشتار مردم غزه می کند. در همین رابطه وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد در پی ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ نفر به شهادت رسیده و ۴۴ نفر زخمی شده‌اند.

به نوشته این بیانیه همچنان شماری از قربانیان زیر آوارها و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی به‌ دلیل شرایط موجود قادر به دسترسی به آنان نیستند.

این وزارتخانه اعلام کرد از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون مجموع شهدا به ۷۳۳ نفر و شمار مجروحان نیز به ۲۰۳۴ نفر رسیده است. در این مدت، ۷۵۹ پیکر نیز از زیر آوار خارج شده است.

به این ترتیب، از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون مجموع شهدا به ۷۲۳۱۲ نفر و شمار کلی مجروحان به ۱۷۲۱۳۴ نفر افزایش یافته است.

در همین رابطه محمود بصل سخنگوی سازمان امداد و نجات غزه اعلام کرد آنچه در این منطقه رخ می‌دهد، صرفاً یک بحران انسانی نیست، بلکه بیانگر فروپاشی کامل مؤلفه‌های زندگی است.

بصل سکوت نهادهای بین المللی نظیر سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین‌الملل را نشانه شکست آشکار اخلاقی و انسانی دانست و افزود که اکثریت ساکنان غزه تحت فشار شوک‌های روانی مداوم ناشی از شرایط سخت و جنگی قرار دارند.