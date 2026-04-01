نبویان: تقابل دشمنان با ایران ریشه در اسلام و استقلال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمود نبویان چهارشنبه شب در تجمع مردم آمل با تشریح ریشه‌های تقابل با جمهوری اسلامی ایران، دو اصل بنیادین اسلام و استقلال و مقاومت را محور اصلی این رویارویی دانست و هرگونه سازش با نظام سلطه و آمریکا را قاطعانه رد کرد.

حجت‌الاسلام نبویان در ابتدای سخنان خود با اشاره به رویکرد دشمن در تحمیل خواسته‌های خود از طریق ترور و جنگ روانی، اظهار داشت: اولین جرم ما در نگاه آمریکا، مسلمان بودن و پیروی از دستورات قرآن است؛ این هزینه اسلام است.

وی افزود: اسلام پیام‌آور عدالت و رحمت است. اگر قرار بر جنگ به دلیل اسلام بود، عربستان سعودی باید در خط مقدم این رویارویی قرار می‌گرفت، اما این کشور تحت حمایت قدرت‌های غربی فعالیت می‌کند، در حالی که ایران در برابر تمام این فشارها ایستادگی کرده است.

این نماینده مجلس، استقلال و عدم تسلیم‌گرایی ملت ایران را دومین عامل کلیدی تقابل با آمریکا برشمرد و گفت: متأسفانه برخی در داخل، خواهان تسلیم و واگذاری خاک و منافع ملی هستند.

وی با تأکید بر اهمیت امنیت منطقه، به ویژه تنگه هرمز، هشدار داد: اگر امنیت ملت ایران سلب شود، هیچ کشوری در منطقه امن نخواهد بود. ما اجازه نخواهیم داد زیرساخت‌های کشور مورد حمله قرار گیرد یا از امنیت ملی برای منافع شخصی سوءاستفاده شود.

سخنران این تجمع، وضعیت فعلی را جنگی همه‌جانبه توصیف کرد و بیان داشت: دشمن به دنبال درهم شکستن اراده ملت است، اما ما با اتکا به خداوند و وحدت ملی، مسیر خود را ادامه خواهیم داد. جمهوری اسلامی ایران، تعرض به هر یک از محورهای مقاومت را تعرض به خود تلقی می‌کند.

وی در خصوص نقش گروه‌های مقاومت، تصریح کرد: ما تحمل تعرض به حزب‌الله، حماس، یمن و دیگر محورهای مقاومت را نداریم و در عمل نشان خواهیم داد که ملت ایران از این محورها دفاع خواهد کرد.

در پایان نماینده تهران با قاطعیت اعلام کرد: ما نه سازش می‌کنیم و نه مذاکره؛ نبرد با آمریکا ادامه خواهد داشت.

وی افزود: ما با یاری خداوند به مصاف دشمن می‌رویم. اگر شما دنیای کفر را بر سر انقلاب اسلامی ویران کرده‌اید، خداوند شما را یاری خواهد کرد.

وی در انتها ضمن تأکید مجدد بر عدم سازش با دشمن، ابراز امیدواری کرد که با توکل بر خدا و اتحاد، مسیر پیش رو با موفقیت طی شود.