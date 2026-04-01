حضور مردم در صحنه نشان دهنده روحیه ایستادگی و مسئولیت پذیری است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی اسدی شامگاه چهارشنبه در جمع اجتماع مردم ولایتمدار بردسکن با اشاره به نقش مردم در حمایت از جبهه مقاومت اظهار کرد: حضور مردم در صحنه دفاع و حمایت از آرمان‌های کشور نشان‌دهنده روحیه ایستادگی و مسئولیت‌پذیری در برابر دشمنان است مردم ایران در میدان دفاع از کشور ثابت کردند مرد میدان هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان کرد: حضور در میدان و فریادهای تکبیر مردم قدرتی فراتر از تجهیزات نظامی دارد و نشان‌دهنده وحدت ملی است.

وی افزود: عزیزان ما در خط مقدم در معرض خطر هستند و این ایثار خالصانه را در هیچ نقطه‌ای از جهان نمی‌توان یافت، ملت ما در سراسر ایران بار دیگر ثابت کردند که در دفاع از کشور استوارند و براساس گزارش‌های اعلام‌شده، بیش از پنج میلیون نفر برای جان‌فشانی و اعزام به میدان آماده هستند.

اسدی با تأکید بر اینکه پیام‌های متعددی برای صلح دریافت شده است، اما تا تحقق خواسته‌های ملت ایران هیچ سازشی انجام نمی‌گیرد، تصریح کرد: امروز رژیم صهیونیستی به زانو درآمده و حاکمان آن تحت فشار داخلی هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه دفاع از وطن اقدامی مقدس است، اضافه کرد: جنگ هرچند ناخوشایند است، اما دفاع از سرزمین و ارزش‌های الهی سبب استمرار عزت و اقتدار ایران شده است.

وی اظهار امیدواری کرد که با پایان یافتن جنگ، نظام سلطه جهانی متزلزل شود و قدرت تعیین‌کننده در منطقه، جمهوری اسلامی ایران باشد.

اسدی از حضور گسترده و پرشور مردم در حمایت از آرمان‌های ملی تشکر کرد و آن را مایه افزایش اقتدار کشور دانست.