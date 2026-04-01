۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۲۰

حضور مردم در صحنه نشان دهنده روحیه ایستادگی و مسئولیت پذیری است

بردسکن- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: حضور مردم در صحنه دفاع و حمایت از آرمان‌های کشور نشان‌دهنده روحیه ایستادگی و مسئولیت‌پذیری در برابر دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی اسدی شامگاه چهارشنبه در جمع اجتماع مردم ولایتمدار بردسکن با اشاره به نقش مردم در حمایت از جبهه مقاومت اظهار کرد: حضور مردم در صحنه دفاع و حمایت از آرمان‌های کشور نشان‌دهنده روحیه ایستادگی و مسئولیت‌پذیری در برابر دشمنان است مردم ایران در میدان دفاع از کشور ثابت کردند مرد میدان هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان کرد: حضور در میدان و فریادهای تکبیر مردم قدرتی فراتر از تجهیزات نظامی دارد و نشان‌دهنده وحدت ملی است.

وی افزود: عزیزان ما در خط مقدم در معرض خطر هستند و این ایثار خالصانه را در هیچ نقطه‌ای از جهان نمی‌توان یافت، ملت ما در سراسر ایران بار دیگر ثابت کردند که در دفاع از کشور استوارند و براساس گزارش‌های اعلام‌شده، بیش از پنج میلیون نفر برای جان‌فشانی و اعزام به میدان آماده هستند.

اسدی با تأکید بر اینکه پیام‌های متعددی برای صلح دریافت شده است، اما تا تحقق خواسته‌های ملت ایران هیچ سازشی انجام نمی‌گیرد، تصریح کرد: امروز رژیم صهیونیستی به زانو درآمده و حاکمان آن تحت فشار داخلی هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه دفاع از وطن اقدامی مقدس است، اضافه کرد: جنگ هرچند ناخوشایند است، اما دفاع از سرزمین و ارزش‌های الهی سبب استمرار عزت و اقتدار ایران شده است.

وی اظهار امیدواری کرد که با پایان یافتن جنگ، نظام سلطه جهانی متزلزل شود و قدرت تعیین‌کننده در منطقه، جمهوری اسلامی ایران باشد.

اسدی از حضور گسترده و پرشور مردم در حمایت از آرمان‌های ملی تشکر کرد و آن را مایه افزایش اقتدار کشور دانست.

