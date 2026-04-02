به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در شهر اربیل واقع در اقلیم کردستان عراق خبر دادند.

گزارش‌های اولیه حاکی از سرنگونی یک فروند پهپاد در آسمان این منطقه است.

همزمان، خبرنگار شبکه المیادین در عراق گزارش داد که یک پادگان متعلق به عناصر حزب تجزبه طلب دموکرات کردستان در شهرستان «کوی سنجق» هدف حملات سنگین قرار گرفته است.

هنوز جزئیات بیشتری از میزان خسارات و تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است.

شهرستان کوی‌سَنجَق یکی از شهرستان‌های استان اربیل عراق است