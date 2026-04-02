  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۴:۲۵

وقوع انفجار در اربیل و هدف قرار گرفتن مقر عناصر تجزیه‌طلب در شمال عراق

وقوع انفجار در اربیل و هدف قرار گرفتن مقر عناصر تجزیه‌طلب در شمال عراق

منابع خبری از وقوع انفجاری مهیب در اربیل کردستان عراق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در شهر اربیل واقع در اقلیم کردستان عراق خبر دادند.

گزارش‌های اولیه حاکی از سرنگونی یک فروند پهپاد در آسمان این منطقه است.

همزمان، خبرنگار شبکه المیادین در عراق گزارش داد که یک پادگان متعلق به عناصر حزب تجزبه طلب دموکرات کردستان در شهرستان «کوی سنجق» هدف حملات سنگین قرار گرفته است.

هنوز جزئیات بیشتری از میزان خسارات و تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است.

شهرستان کوی‌سَنجَق یکی از شهرستان‌های استان اربیل عراق است

کد مطلب 6789474

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها