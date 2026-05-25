۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۰۱

مقر تجزیه‌طلبان در شمال عراق هدف حمله موشکی قرار گرفت

منابع عراقی از حمله موشکی به مقر عناصر تجزیه‌طلب در کردستان عراق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "شفق نیوز"، یک منبع امنیتی در اربیل کردستان عراق، دوشنبه شب اعلام کرد که یکی از مقرهای عناصر تجزیه طلب در این استان هدف حمله موشکی قرار گرفته است.

این مقام امنیتی که خواست نامش فاش نشود، همچنین اعلام کرد که به دنبال این حمله، شماری زخمی شدند.

مقام مورد نظر به شفق‌نیوز گفت که مقر خود خوانده «ارتش ملی کردستان» شاخه مسلح حزب «زحمت کشان کردستان» از گروه های تجزیه طلب در منطقه «چمشار» در نزدیکی اردوگاه دارشکران، هدف حمله موشکی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، این حمله چندین زحمی برجای گذاشته، اما جزئیات بیشتری درباره میزان تلفات و خسارات منتشر نشده است.

شنبه شب نیز مواضع وابسته به شاخه مسلح حزب «زحمت کشان کردستان» در همین منطقه، هدف حمله مشابهی با چهار موشک قرار گرفته بود.

