انفجار در شمال عراق به گوش رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین از شنیده شدن صدای انفجار در حومه شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق خبر داد.
هنوز جزئیات بیشتری درباره علت و ماهیت این انفجار منتشر نشده است.
دقایقی پیش از انتشار این خبر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد که در موج ۹۸ عملیات وعدهصادق۴ مقرهای فرماندهی، عملیاتی، لجستیکی و زیرساختهای صنعتی-نظامی آمریکایی و صهیونیستی، هدف قرار گرفتند.
وی افزود: مراکز تجمع و کنترل فرماندهی پایگاه ویکتوریا آمریکا در بغداد، با عملیاتهای موفق و قدرتمندانه مقاومت اسلامی عراق، مورد هدف موثر قرار گرفتند.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اضافه کرد: پنج محل اختفا و سازماندهی گروهکهای تروریستی در مناطق شمال عراق نیز، پس از شناسایی اطلاعاتی، مورد حمله پهپادی مؤثر قرار گرفتند.
