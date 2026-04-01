اعتراض جامعه دانشگاهی جهان به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از ۲۰۰ تن از دانشگاهیان، پژوهشگران و اعضای جامعه علمی جهان با انتشار نامه‌ای سرگشاده، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ایران را محکوم کرده و خواستار توقف فوری حملات به زیرساخت‌های علمی و آموزشی و پاسخگو کردن عاملان این اقدامات شدند.

امضاکنندگان این نامه با اشاره به دست‌کم ۲۱ حمله به مراکز علمی و آموزشی ایران در جریان تجاوز نظامی اخیر، اعلام کردند که این حملات به آزمایشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و دیگر زیرساخت‌های علمی خسارات جدی وارد کرده و جان پژوهشگران، دانشجویان و کادر درمان را به خطر انداخته است.

در این نامه که در تارنمای اختصاصی «حفاظت از نهادهای علمی در ایران» منتشر شده است، به‌طور مشخص به حملات روزهای ۲۸ تا ۳۰ مارس ۲۰۲۶ به دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشاره شده و آمده است که در ادامه این روند، یک مرکز مهم تحقیق و توسعه دارویی در ایران نیز هدف قرار گرفته و به‌شدت آسیب دیده است.

امضاکنندگان تأکید کرده‌اند که نهادهای علمی و آموزشی، فضاهایی غیرنظامی و حیاتی برای سلامت عمومی، تولید دانش و بقای انسانی هستند و هدف قرار دادن این مراکز، نقض آشکار اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی محسوب می‌شود.

در ادامه این نامه، از همه طرف‌های درگیر خواسته شده است که فوراً حملات به مراکز علمی و آموزشی از جمله دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز تحقیقاتی، کتابخانه‌ها و آرشیوها را متوقف کنند.

همچنین از سازمان ملل متحد، یونسکو و دیگر نهادهای بین‌المللی خواسته شده است که ضمن مستندسازی خسارات واردشده، از دانشمندان و دانشجویان آسیب‌دیده حمایت کرده و تحقیقات مستقلی درباره این حملات انجام دهند تا عاملان آن از طریق سازوکارهای حقوقی بی‌طرفانه مورد پاسخگویی قرار گیرند.

در بخش دیگری از این نامه تصریح شده است: «علم هدف نظامی نیست و دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها نباید به میدان جنگ تبدیل شوند» و از جامعه بین‌المللی خواسته شده است که برای حفاظت از زیرساخت‌های علمی و صیانت از حیات دانشگاهی اقدام فوری انجام دهد.

این نامه همچنین هشدار می‌دهد که ادامه این روند، خساراتی ماندگار بر نظام علمی و اجتماعی وارد خواهد کرد و می‌تواند جریان تولید دانش و خدمات حیاتی به جامعه را با اختلال جدی مواجه سازد.

بر اساس فهرست منتشرشده، امضاکنندگان این نامه از دانشگاه‌ها و مراکز علمی مختلف جهان هستند که در میان آن‌ها نام برخی از مؤسسات معتبر بین‌المللی مانند دانشگاه پرینستون، کالیفورنیا، علم و فناوری نروژ و کینگز کالج لندن به چشم می‌خورد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.