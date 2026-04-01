اعلمی: حمله به دانشگاه ها و مراکز علمی ایران را محکوم می کنیم

محمدتقی اعلمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در پیشرفت علمی و تعالی ملی گفت: حفظ امنیت مراکز علمی و احترام به ساحت علم از ارکان پایداری و توسعه کشور است.

رئیس دانشگاه تبریز با بیان اینکه دانشگاه ها به‌عنوان کانون تولید علم، آگاهی و بیداری جامعه همواره جایگاهی رفیع و بی‌بدیل در مسیر پیشرفت و تعالی ملتها دارد، خاطرنشان کرد: نهادهای علمی و مراکز پژوهشی نه‌تنها محل پرورش اندیشه و تربیت نخبگان و دانشمندان، بلکه مشعل‌دار حقیقت، عدالت‌خواهی و استقلال‌طلبی در تاریخ معاصر ایران بوده است.

وی در ادامه اظهار کرد: حملات خصمانه و غیرانسانی آمریکا و رژیم صهیونیستی به دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی ایران، نه‌تنها نقض آشکار اصول انسانی و حقوق بین‌الملل، بلکه توهین مستقیم به ساحت علم و دانش و پایمال قداست و جایگاه والای دانش و دانشگاه و حوزه تحقیق و پژوهش محسوب می‌شود.

رئیس دانشگاه تبریز با بیان اینکه این اقدامات نشان‌دهنده هراس دشمنان از بیداری ملت‌ها و قدرت برخاسته از دانش و آگاهی است، یادآور شد: بنابراین تجاوز نظامی و جنگ‌افروزی علیه ملت‌ها مصداق بارز نقض کرامت انسانی و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت جهانی است.

اعلمی افزود: تاریخ معاصر نشان داده است که جنگ و خشونت نه‌تنها به تضعیف زیرساخت‌های کشورها می‌انجامد، بلکه سرمایه‌های انسانی، علمی و فرهنگی ملت‌ها را نیز هدف قرار داده و خساراتی جبران‌ناپذیر بر پیکره جوامع وارد می‌سازد.

وی افزود: دانشگاهیان تبریز ضمن محکومیت قاطع این رویکرد تجاوزکارانه به ویژه با محکومیت اقدام خصمانه در به شهادت رساندن امام شهید انقلاب و کشتار بی رحمانه مردم مظلوم و بی دفاع؛ به ویژه دانش آموزان مظلوم میناب، بر این باور است که تداوم چنین سیاست‌هایی، نشانه‌ای از استیصال و ناتوانی دشمنان در مواجهه با منطق، علم و بیداری ملت‌هاست.

وی تاکید کرد: دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی، به‌عنوان وجدان بیدار جامعه، همواره در برابر ظلم، اشغال‌گری و جنگ ایستاده و با تکیه بر دانش و آگاهی، مسیر صلح، عدالت و پیشرفت را مطالبه خواهد کرد.

رئیس دانشگاه تبریز در ادامه با بیان اینکه این دانشگاه که به‌حق، به عنوان «مشهدالشهدای دانشگاه‌های کشور» معروف شده است؛ نماد پیوند عمیق علم و ایمان و جلوه‌ای از استمرار راه شهدا در عرصه دانش و آگاهی است، اضافه کرد: نقش تاریخی تبریز در تحولات معاصر ایران، به‌ویژه در پیشگامی در نهضت‌های اسلامی، مردمی و انقلابی، بر اهمیت این جایگاه افزوده و آن را به یکی از ارکان مهم هویت علمی و انقلابی کشور تبدیل کرده است.

به گفته وی، این دانشگاه همواره در خط مقدم حرکت‌های علمی، فرهنگی و انقلابی قرار داشته و سهمی ماندگار در تربیت نسل‌های متعهد و اثرگذار ایفا کرده است.

اعلمی تصربح کرد: ما ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأکید بر استمرار راه شهدا، بر پایبندی خود به مسیر عزت، استقلال و پیشرفت علمی کشور تأکید کرده و با رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای دام عزه العالی، در مسیر پاسداری از این ارزش‌ها و آرمان‌ها، هم‌پیمان می‌مانیم.

وی در پایان یادآور شد: دانشگاهیان دانشگاه تبریز، با تکیه بر ایمان، دانش و اراده، هرگز از مسیر حق و حقیقت جویی عقب‌نشینی نخواهند کرد و پرچم علم و آگاهی را در ذیل حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برافراشته نگاه خواهند داشت.