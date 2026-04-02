وضعیت والیبال نشسته ایران برای پارالمپیک/ تیم زنان شانس کسب سهمیه دارد

هادی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گروه بندی انجام شده برای ۱۶ تیم حاضر در مسابقات قهرمانی جهان و مشخص شدن حریفان تیم های ملی مردان و زنان، در مورد شرایط این دو تیم در این رقابت ها با در نظر گرفتن کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۸ برای دو تیم فینالیست در هر بخش، توضیح داد.

وی گفت: ۱۶ تیم حاضر در هر بخش مردان و زنان، در قالب ۴ گروه ۴ تیمی دیدارهای مقدماتی را برگزار می کنند، بعد از اتمام دیدارهای این مرحله و نهایی شدن جایگاه تیم ها در هر گروه، رقابت میان آنها به صورت تک حذفی تا فینال پیگیری می شود.

رضایی با یادآوری اینکه تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در گروه چهارم با لهستان، بوسنی و ژاپن همگروه شده است، گفت: در این بخش مدافع عنوان قهرمانی هستیم و قطعا برای تکرار این عنوان وارد مسابقات می شویم.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته با اشاره به اینکه ایران در دوره پیشین رقابت های قهرمانی جهان که در بوسنی برگزار شد، با غلبه بر میزبان در فینال، قهرمان شد ‌و به سهمیه پارالمپیک دست یافت، ادامه داد: در این دوره هر ۲ تیم فینالیست به سهمیه پارالمپیک دست پیدا می کنند در صورتیکه در دوره پیش فقط تیم قهرمان صاحب سهمیه شد. بنابراین صرف حضور در فینال بدون توجه به نتیجه این مرحله، ما را صاحب سهمیه می کند اما برای مان مهم است که باز هم قهرمان شویم.

وی تاکید کرد: همچنان حریف اصلی ما تیم بوسنی به حساب می آید که در مرحله مقدماتی باید با آن‌ رقابت داشته باشیم اما نکته مهم این است که در صورت ایستادن در رده های اول یا دوم مقدماتی، تا فینال با این تیم روبرو نمی شویم.

رضایی همچنین در مورد تیم ملی والیبال نشسته زنان که در دوره پیشین رقابت های قهرمانی جهان نهم شد و به سهمیه پارالمپیک نرسید و شرایط این تیم برای مسابقات جهانی ۲۰۲۶ نیز توضیح داد.

وی با بیان اینکه چین، روآندا و کنیا حریفان تیم ملی والیبال نشسته زنان در گروه اول این دوره مسابقات است، گفت: شیوه برگزاری مسابقات در بخش زنان هم مانند مردان است. به خاطر حضور چین در این گروه، امکان اول شدن تیم کشورمان کم است اما در صورت دوم یا سوم شدن، امکان صعود تا مرحله نیمه نهایی را داریم.

مشاور فنی تیم ملی والیبال نشسته زنان تصریح کرد: در گروه دوم زنان مسابقات قهرمانی جهان تیم های آمریکا، آلمان، اوکراین و هلند حضور دارند، اگر زنان ایران در گروه اول صاحب جایگاه دوم شوند احتمالا در مرحله حذفی با آلمان یا اوکراین دیدار خواهند داشت.

رضایی گفت: تیم ملی والیبال نشسته زنان توانایی برتری برابر هر یک از این دو تیم را دارد، بنابراین شانس ورود به ترکیب ۸ تیمی مسابقات را دارد، با توجه به گروه بندی مسابقات ‌و شناختی که از تیم ها دارم، زنان ایران در صورت ورود به جمع ۸ تیم برتر مسابقات با کانادا رقابت خواهند داشت، احتمال پیروزی برابر کانادا هم برای زنان ایران وجود دارد بنابراین آنها شانس صعود به جمع ۴ تیم را دارند.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته با یادآوری اینکه چین میزبان مسابقات قهرمانی جهان است، گفت: اگر چین در بخش زنان فینالیست شود، حضورش در پارالمپیک لس انجلس قطعی می شود. در این صورت و اگر تیم زنان ایران وارد جمع چهار تیم برتر شود، این شانس را دارد که به عنوان نماینده آسیا صاحب سهمیه پارالمپیک شود.

وی در توضیح این موضوع گفت: مسابقات والیبال نشسته در پارالمپیک‌ با حضور ۸ تیم در هر بخش زنان و مردان برگزار می شود. ۲ تیم برتر جهان، ۴ تیم به عنوان نماینده ۴ قاره، میزبان در صورت حضور در جمع ۸ تیم برتر رنکینگ جهانی و تیم برتر مرحله نهایی رقابت های انتخابی، صاحب سهمیه می شوند.

رضایی تصریح کرد: اگر چین فینالیست بخش زنان در مسابقات جهانی شود، به عنوان یکی از ‌دو تیم برتر جهانی به سهمیه دست پیدا می کند، در این صورت تیم زنان ایران این شانس را دارد که به عنوان نماینده قاره آسیا به سهمیه برسد حتی اگر در مسابقات جهانی به فینال نرسد.