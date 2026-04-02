آمادگی کامل پلیس راه جنوب کرمان برای روز طبیعت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل جهانشاهی، با اشاره به آمادگی و حضور نیروهای پلیس راه در تمامی محورهای مواصلاتی جنوب استان کرمان در روز طبیعت، بر تعهد پلیس راه به تأمین امنیت و تسهیل تردد شهروندان در این روز تأکید کرد.

وی از عموم کاربران ترافیکی درخواست کرد با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از هرگونه عجله و شتاب در رانندگی خوددداری کنند.

وی ادامه داد: استفاده از کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان و تمرکز کامل بر رانندگی بدون استفاده از تلفن همراه، سفری بی‌خطر و ایمن را برای خود و همراهانشان به ارمغان می آورد.

