تشریح محدودیت های ترافیکی روز جهانی قدس در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رضایی، عصر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر کرمان از ساعت ۹ صبح از تقاطع غزه آغاز می شود و محدودیت ترافیکی از ساعت ۶ صبح در مسیر راهپیمایی از تقاطع طالقانی تا میدان عاشورا در مسیر خیابان های قدس- فلسطین- شورا و بلوار شهید عباسپور اعمال خواهد شد.

وی افزود: در خیابان امام خمینی(ره) از تقاطع طالقانی به سمت شمال، مسیر سه راه عدالت از خیابان قرنی به سمت سه راه ارگ، مسیر تقاطع بهداری ( شهید قرنی – معلم) به سمت تقاطع غزه و مسیر خیابان گلبازخان به سمت تقاطع غزه مسدود است.

رئیس پلیس راهور استان کرمان اظهار داشت: در تقاطع خیابان های قدس – شهید بهشتی (کاظمی) در خیابان دکتر شریعتی از سه راه خیابان شهید عباس صباحی به سمت شرق، سه راه گنجعلیخان به سمت غرب، خیابان و تقاطع فلسطین مسیر از سمت خیابان ابن سینا به سمت شرق و خیابان سادات خوشرو به سمت غرب، محدودیت ترافیکی اعمال خواهد شد.

سرهنگ رضایی، ادامه داد: میدان بسیج از سمت سه راه بلوار پلیس در شرق و سه راه شهید کامیاب در شرق و در تقاطع پاسداران، مسیر از سه راه ارتش در غرب و سه راه مصلی در شرق این تقاطع تردد ممنوع است.

وی خاطر نشان کرد: میدان عاشورا از سمت غرب در بلوار سپهبد سلیمانی از مقطع سه راه ورزش و از شمال از تقاطع شهید مفتح و از شرق از سه راه بلوار شهید سلیمانی شرق – خیابان مصلی منع تردد خواهد بود.

رئیس پلیس راهور استان کرمان با اشاره به اینکه پارک خودروها در مسیر راهپیمایی از ساعت ۲۴ شب قبل از مراسم ممنوع است، تاکید کرد: در روز راهپیمایی، از توقف و تردد هر گونه وسیله نقلیه در طول مسیر راهپیمایی و توقف خودروها تا شعاع حداقل ۵۰ متری مسیر راهپیمایی جلوگیری خواهد شد و از شهروندان می خواهیم با ماموران پلیس راهور در روانسازی ترافیک و معابر منتهی به محل راهپیمایی همکاری کنند.