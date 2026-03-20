اعلام محدودیت های ترافیکی نماز عید فطر در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس کرمان، در اطلاعیه ای اعلام کرد: به منظور برقراری انضباط ترافیکی عید سعید فطر، از ساعت 3 بامداد شنبه اول فروردین ماه مسیرهای منتهی به مصلی بزرگ امام علی(ع) شهر کرمان از تقاطع شهید عباسپور_ مفتح در شمال، سه راه ورزش_ بلوارجانبازان در شرق، سه راه تامین اجتماعی_ کارگر در غرب، میدان بسیج در جنوب و از سه راه ارتش به سمت تقاطع پاسداران، محدودیت ترافیکی اعمال خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: پارک هرگونه وسایل نقلیه از ساعت ۲۴ امشب در مسیر های اعلام شده ممنوع است و نمازگزاران برای پارک وسایل شخصی خود از سایر معابر خیابان های پاسداران، مصلی، جانباز و خیابان ارتش استفاده کنند.

مرکز اطلاع رسانی پلیس کرمان اعلام کرد: پس از برگزاری نماز عید فطر و همزمانی با روز اول سال جدید و حضور مردم عزیز برای زیارت اهل قبور، طرح ویژه ترافیکی در محدوده گلزار شهدا نیز به مرحله اجرا در خواهد آمد.