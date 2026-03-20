۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

اعلام محدودیت های ترافیکی نماز عید فطر در کرمان

کرمان- مرکز اطلاع رسانی پلیس کرمان در اطلاعیه ای محدودیت های ترافیکی در مسیرهای منتهی به محل برگزاری نماز عید سعید فطر در شهر کرمان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس کرمان، در اطلاعیه ای اعلام کرد: به منظور برقراری انضباط ترافیکی عید سعید فطر، از ساعت 3 بامداد شنبه اول فروردین ماه مسیرهای منتهی به مصلی بزرگ امام علی(ع) شهر کرمان از تقاطع شهید عباسپور_ مفتح در شمال، سه راه ورزش_ بلوارجانبازان در شرق، سه راه تامین اجتماعی_ کارگر در غرب، میدان بسیج در جنوب و از سه راه ارتش به سمت تقاطع پاسداران، محدودیت ترافیکی اعمال خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: پارک هرگونه وسایل نقلیه از ساعت ۲۴ امشب در مسیر های اعلام شده ممنوع است و نمازگزاران برای پارک وسایل شخصی خود از سایر معابر خیابان های پاسداران، مصلی، جانباز و خیابان ارتش استفاده کنند.

مرکز اطلاع رسانی پلیس کرمان اعلام کرد: پس از برگزاری نماز عید فطر و همزمانی با روز اول سال جدید و حضور مردم عزیز برای زیارت اهل قبور، طرح ویژه ترافیکی در محدوده گلزار شهدا نیز به مرحله اجرا در خواهد آمد.

کد خبر 6779799

