۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

نجات ۳ نفر در ارتفاعات صعب العبور منطقه سیاه کوه دهلران

ایلام - رئیس هلال احمر شهرستان دهلران از نجات ۳ نفر در ارتفاعات صعب العبور منطقه سیاه کوه دهلران خبر داد.

یونس چوبین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تماس مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان ایلام (EOC)، گزارشی مبنی بر وقوع حادثه برای ۳ نفر در منطقه سیاه کوه دریافت شد.

وی بیان کرد: بلافاصله دو تیم‌ تخصصی امداد و نجات کوهستان و یک تیم پشتیبانی به محل حادثه اعزام شدند. نجاتگران پس از پیمودن ارتفاعات سخت و صعب‌العبور در شرایط جوی و تاریکی شب پس از دسترسی به مصدومان و تثبیت فنی صحنه، اقدامات پیش‌بیمارستانی و کمک‌های اولیه لازم را بر روی حادثه‌دیدگان انجام دادند.

وی تصریح کرد: در ادامه این عملیات، مصدومان با رعایت اصول ایمنی به نقاط امن منتقل شدند. افراد حادثه‌دیده پس از انتقال به کوهپایه، جهت اعزام به مراکز درمانی تحویل عوامل آمبولانس اورژانس شدند.

