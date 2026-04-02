حملات تروریستی و ظالمانه آمریکا و اسراییل به ایران محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت علوم، طی گفت‌گوی تلفنی دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان با دکتر اورال ازوار، رئیس شورای آموزش عالی ترکیه و همتای ترک، دو طرف بر غیرقانونی بودن حمله به کشور به کشور و ترور ناجوانمردانه رهبری عزیز ایران و شهروندان غیرنظامی تاکید کردند.

در این گفت‌وگو، دکتر سیمایی نخست از حمایت ها و پشتیبانی های مردم ترکیه از ملت شریف ایران و دانشگاهیان ایرانی در جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل قدردانی کرد و از مجامع دانشگاهی خواست که برای محکومیت اسرائیل در حمله به مراکز علمی و تحقیقاتی بسیج شوند و اقدامات موثر برای ت

وقف این دسته از حملات غیرقانونی اتخاذ کنند.

در ادامه دکتر ازوار، همتای ترکیه‌ای حمله آمریکایی - اسرائیلی به رهبران و مردم ایران را حمله‌ای تروریستی دانست. و تصریح کرد همان‌طور که اسرائیلی‌ها در تجاوز به غزه مراکز علمی و دینی را نابود کردند اکنون در ایران همان رفتارهای غیر قانونی و غیر انسانی را مرتکب می شوند که همه این‌ها نشانگر دشمنی آنان با توس

عه علم و دانش در ایران و کشورهای اسلامی است.

رئیس شورای آموزش عالی ترکیه با ابراز خرسندی از تقویت و گسترش روابط علمی میان دو کشور و استقبال از پیشنهادهای دکتر سیمایی برای توسعه همکاری ها، اعلام آمادگی کرد در اولین فرصت پس از جنگ برای گسترش و تعمیق روابط به ایران سفر خواهد کرد.