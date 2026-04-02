حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، مردم شهرستان آرادان را مردمی ولایتمدار و همیشه در صحنه توصیف کرد و ابراز داشت: آرادانی ها مانند دیگر نقاط استان سمنان و کشورمان نزدیک به پنج هفته است که هر شب ساعت ۲۰ الی ۲۲ مقابل پارک شهروند اجتماع بزرگ اقتدار را برگزار می کنند.

وی با بیان اینکه هر شب در این منطقه جمعیت بسیار خوبی از مردم ولایی و مومن و انقلابی شهرستان آرادان تجمع کرده و حمایت خودشان را از نیروهای مسلح انقلاب اسلامی اعلام می دارند، افزود: این اجتماعات بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

امام جمعه آرادان همچنین ادامه داد: از همه مردم شهرستان درخواست می کنیم که این حضور را حفظ و تقویت کنند و مسئولان ادارات و دستگاه های اجرایی و خدماتی و ... نیز حضور پررنگی داشته باشند و در کنار مردم حضور یابند.

شریفی نیا با بیان اینکه این تجمعات بسیار مهم و سرنوشت ساز است و لذا انتظار مردم این است که مسئولان را نیز در بین خودشان ببیند، ابراز کرد: این اجتماعات در نشان از پشتیبانی مردم ولایی ما از ارزش های انقلاب اسلامی است و تا پیروزی جبهه حق علیه باطل، تداوم خواهد داشت.