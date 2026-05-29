مسئولان از مردم عقب نمانند؛ حیرت دنیا از بصیرت ایرانیان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن غائبی در خطبه های نماز جمعه این هفته آرادان با اشاره به پیام روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مجلس، بیان کرد: همه به خصوص مسئولان باید به این مهم توجه داشته باشند که رهبر شهید انقلاب اسلامی برای انقلاب ایران پنج مرحله ترسیم کردند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی، سپس دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی مراحل پنج گانه هستند، گفت: انقلاب ابتدا باید رخ دهد تا به نظام و دولت برسیم اما در بقیه مراحل رهبر شهید انقلاب تقدم و تاخری را لحاظ نمی داشتند.

امام جمعه موقت آرادان ادامه داد: دولت اسلامی فقط این نیست که رئیس جمهور و وزرا انقلابی و اسلامی باشند بلکه از سران قوا تا مسئولان روستاهای کوچک باید دارای ویژگی های مدیران تراز اسلامی باشند.

غائبی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در پیام دیروز خود اعلام فرمودند که مسئولان ما باید به مردمی که مبعوث شده و امروز در میدان جهاد می کنند، بپیوندند و در صحنه حضور داشته باشند، گفت: حضور مدیران در بین مردم مطالبه معظم له است.

وی افزود: بازگشایی مجلس و شرایط آن باید طبق نظر ذی ربطان باشد اما این خطاب رهبر معظم انقلاب اسلامی درست است که نسبت به مجلس بود اما مخصوص مجلسی ها نبود بلکه همه مسئولان باید خودشان را مخاطب این پیام بدانند.

امام جمعه موقت آرادان گفت: نکنه مهم صحبت های رهبر معظم انقلاب اسلامی این است که اگر مسئولان در میدان حضور نداشته و برای رسیدن به اهداف انقلاب دوندگی نکنند، از مردم جا خواهند ماند زیرا ما مردمی بسیار بصیر جهادگر و در صحنه داریم.

غائبی با بیان اینکه مردم ما امروز دنیا را انگشت به دهان گذاشته اند، تاکید کرد: وقتی تجمعات مردم یمن را می دیدیم حیرت می کردیم و برایمان عجیب بود که این مردم در اوج سختی ها اینطور در صحنه بودند اما تجمعات ایران اسلامی امروز یمنی ها را هم دچار حیرت کرده و این جهاد مردم قابل تقدیر است.