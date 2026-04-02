روایت خواندنی از پرستارانی که مرخصی نرفته اند!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت یک ماه از شروع حملات ناجوانمردانه دشمن آمریکایی صهیونی به مناطق مختلف کشورمان، تیم های سلامت در مراکز بهداشتی و درمانی، پای کار آمدهاند و مشغول خدمت به بیماران و مداوای مجروحان هستند. در این بین، نیروهای پرستاری مثل همیشه که در صف اول خدمت بودهاند؛ در روزهای جنگی هم چشم بر روی تمامی مشکلات و دغدغههای خود بسته اند و فقط به فکر خدمت به هموطنان خود هستند.
همزمانی روزهای جنگی با آغاز سال نو و شروع تعطیلات نوروزی، باعث شد خیلی از هموطنان بار سفر ببندند و راهی مناطقی مثل شهرهای شمالی شوند. همین موضوع باعث افزایش مراجعات به مراکز درمانی نیز شده و در نتیجه آن، لازم شد که کادر سلامت برای خدمت به مردم، قید استراحت و مرخصی را بزنند.
در همین رابطه، رحمت شفیع پور رئیس هیئتمدیره نظام پرستاری بابل گفت: پرستاران و کادر درمان بابل با پذیرش لغو مرخصی ها بعد از ورود میلیون ها مسافر نوروزی به استان مازندران، در صف خدمت ماندند و به هزاران بیماران خدمت رسانی کردند.
شهرستان بابل از قدیم قطب درمانی و پزشکی در استان مازندران است و در زمانهای عادی هم بیش از ۴۰ درصد مراجعان به بیمارستانهای شهرستان بابل از شهرستانها و حتی استانهای همجوار بوده است.
در جریان تجاوز دشمن آمریکایی صهیونیستی به کشورمان، چند میلیون نفر وارد استان مازندران شدهاند، این امر باعث شد حجم کار و مراجعه بیماران به بیمارستانهای شهرستان بابل افزایش پیدا کند و در نتیجه آن افزایش ارائه خدمات درمانی به دوش کادر درمان و پرستاران شهرستان بابل افتاده است.
در همین حال، هادی کمالی رئیس هیئتمدیره نظام پرستاری آمل گفت: پرستاران نوروز امسال جدای از شیفتهای موظفی، ساعتهای بیشتری در محل کار حضور دارند.
وی افزود: ورودی بیمارستانها در آمل به طور طبیعی در این روزها بیشتر شده است. از آنجایی که آمل اولین شهری است که مسافران در مازندران به آن وارد میشوند و با توجه به حضور میلیونی هموطنان در استان مازندران حدود ۴۰ درصد ورودی اورژانس بیمارستان افزایش پیدا کرده است. البته خوشبختانه آمار بستری در حد ۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
کمالی با عنوان این مطلب که پرستاران در شرایط بحرانی و جنگی همواره پای کار بوده اند، در حالی که بسیاری از مشاغل و کارکنان دولت تعطیل هستند، گفت: لازم است مسئولان به شرایط پرستاران توجه ویژه داشته باشند.
