پیکر مطهر سردار شهید «تنگسیری» در بوشهر تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر فرمانده شجاع نیروی دریایی سپاه، تربیت یافته مکتب حماسه و ایثار جنوب ایران شهید سردار دریابان علیرضا تنگسیری ظهر پنجشنبه با استقبال باشکوه مردم دلاورپرور بوشهر از بسیج مرکزی تا گلزار شهدای بوشهر تشییع شد.



وارثان دیار دلیران تنگستان ظهر امروز با شور یکپارچه در مراسم باشکوه تشییع این شهید والامقام شرکت کردند و یکی دیگر از فرزندان غیور و برومند و تربیت یافته مکتب حسین (ع) و شهدای سرافراز این دیار را تشییع کردند .

همزمان با پیکر پاک دریابان تنگسیری پیکرهای پاک شهیدان پاسدار سید دانیال سجادی و حامد دهقانی از شهدای حمله باند تروریست آمریکایی صهیونی هم تشییع شدند.