به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در یک برنامه خبری اظهار کرد: تجربه جنگ ۱۲ روزه باعث ایجاد برنامه‌ریزی منسجم و آماده‌باش کامل در تهران شده است.

وی افزود: پس از هر اصابت یا آسیب، تیم‌های آتش‌نشانی و خدمات شهری سریعاً حضور پیدا می‌کنند، خانواده‌های آسیب‌دیده دلجویی و اسکان داده می‌شوند و معابر ظرف دو ساعت پاکسازی می‌شوند تا کوچک‌ترین آثار منفی باقی نماند.

همکاری بیش از ۲ هزار گروه جهادی

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۲ هزار گروه جهادی گفت: این گروه‌ها خود را بلافاصله به مناطق آسیب‌دیده می‌رسانند، تعمیرات فوری منازل و اماکن را انجام می‌دهند و در کارهای فرهنگی و شبانه نیز فعال هستند. حضور مردم و گروه‌های جهادی باعث افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی و انسجام ملی شده است.

مشارکت مردم و انسجام ملی

معاون شهرداری تهران تصریح کرد: حضور مردم در صحنه‌های مختلف، از تعمیر منازل تا ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی، اثربخشی مدیریت شهری را افزایش داده و تجربه مدیریت بحران را در تهران به سطحی فراتر از گذشته رسانده است.

فروزنده افزود: شهرداری با همکاری دولت، برنامه‌های بازسازی مسکن، توزیع کالا، یارانه‌ها و خدمات شهری را دنبال می‌کند و با استفاده از ظرفیت جوانان و نیروهای متخصص، رفاه و امنیت مردم را تضمین می‌کند. اسکان ۶ هزار نفر در هتل‌ها، بازسازی اماکن آسیب‌دیده و خدمات‌رسانی فوری نمونه‌ای از این برنامه‌هاست.