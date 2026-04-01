به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در یک برنامه خبری اظهار کرد: تجربه جنگ ۱۲ روزه باعث ایجاد برنامهریزی منسجم و آمادهباش کامل در تهران شده است.
وی افزود: پس از هر اصابت یا آسیب، تیمهای آتشنشانی و خدمات شهری سریعاً حضور پیدا میکنند، خانوادههای آسیبدیده دلجویی و اسکان داده میشوند و معابر ظرف دو ساعت پاکسازی میشوند تا کوچکترین آثار منفی باقی نماند.
همکاری بیش از ۲ هزار گروه جهادی
وی با اشاره به فعالیت بیش از ۲ هزار گروه جهادی گفت: این گروهها خود را بلافاصله به مناطق آسیبدیده میرسانند، تعمیرات فوری منازل و اماکن را انجام میدهند و در کارهای فرهنگی و شبانه نیز فعال هستند. حضور مردم و گروههای جهادی باعث افزایش ظرفیت خدماترسانی و انسجام ملی شده است.
مشارکت مردم و انسجام ملی
معاون شهرداری تهران تصریح کرد: حضور مردم در صحنههای مختلف، از تعمیر منازل تا ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی، اثربخشی مدیریت شهری را افزایش داده و تجربه مدیریت بحران را در تهران به سطحی فراتر از گذشته رسانده است.
فروزنده افزود: شهرداری با همکاری دولت، برنامههای بازسازی مسکن، توزیع کالا، یارانهها و خدمات شهری را دنبال میکند و با استفاده از ظرفیت جوانان و نیروهای متخصص، رفاه و امنیت مردم را تضمین میکند. اسکان ۶ هزار نفر در هتلها، بازسازی اماکن آسیبدیده و خدماترسانی فوری نمونهای از این برنامههاست.
