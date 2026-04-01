به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خیراتیان صفایی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک گفت: در روزهایی که مردم همچنان با صبوری و استقامت، سختی‌ها را پشت سر می‌گذارند، فراهم‌کردن فضایی امن و آرام برای حضور در طبیعت، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

وی افزود: با هدف صیانت از سلامت شهروندان، در روز طبیعت‌، همه بوستان‌های منطقه یک به جز دو بوستان آبک و بوستان جنگلی سوهانک برای حضور شهروندان آماده است و عملیات نظافت عمومی بوستان‌ها، شست‌وشوی نیمکت‌ها و سطل‌های زباله، رفع نواقص روشنایی و تعمیر سرویس‌های بهداشتی انجام شده است.

معاون‌ شهردار منطقه یک با اشاره نظافت و شست‌وشوی وسایل بازی کودکان در بوستان‌ها گفت: بیش از ۱۰۴ ست از وسایل بازی کودکان در بوستان‌های منطقه یک مورد شست‌وشو، پاکسازی و رسیدگی قرار گرفت تا محیطی سالم، ایمن برای حضور کودکان و خانواده‌ها فراهم شود.

صفایی تصریح کرد: کاشت گل فصلی از جمله بنفشه، سینره، شب بو و باز شدن پیازهای لاله منظره زیبایی به بوستان ها بخشیده است.