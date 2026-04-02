به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت:یک نقطه در محدوده جاده قدیم قم کاشان و خارج از محدوده شهری مورد اصابت پرتابه دشمن صهیونی آمریکایی قرار گرفت.
خسارات جانی تاکنون گزارش نشده است.
قم- معاون استاندار قم از اصابت پرتابه دشمن صهیونی آمریکایی به محدوده جاده قدیم قم - کاشان خبر داد.
کد مطلب 6789718
نظر شما