احتمال اعمال محدودیت در محورهای چالوس و هراز از عصر امروز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در یک برنامه خبری با اشاره به روند بازگشت مسافران نوروزی طی دو روز گذشته گفت: جریان بازگشت به سمت تهران و کلان‌شهرها آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: امسال شرایط پایان تعطیلات نوروزی نسبت به سال‌های گذشته متفاوت است، چراکه به دلیل تعطیلی مدارس، بخشی از مسافران هنوز در شهرهای مقصد حضور دارند.

حسینی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۸۰۰ هزار وسیله نقلیه در سطح استان‌های مختلف کشور دچار انباشت هستند، تصریح کرد: از این تعداد، حدود ۳۷۰ هزار خودرو مربوط به استان‌های گیلان و مازندران است که هنوز به مبادی خود بازنگشته‌اند.

وی ادامه داد: پلیس راهور برای مدیریت بار بازگشت مسافران در روزهای آینده برنامه‌ریزی کرده است، اما در حال حاضر به دلیل همزمانی با روز ۱۳ فروردین، بخش قابل توجهی از مردم در تفرجگاه‌ها مستقر هستند و تردد سنگینی در جاده‌ها مشاهده نمی‌شود.

رئیس پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: تاکنون محدودیت ترافیکی خاصی اعمال نشده، اما پیش‌بینی می‌شود از حوالی ساعت ۱۷ امروز، در محورهای چالوس و هراز محدودیت‌هایی برای کنترل ترافیک اعمال شود که اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص انجام خواهد شد.