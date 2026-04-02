ثبت بیش از ۱۱ میلیون تردد در محورهای آذربایجان غربی طی تعطیلات نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان شکری در این زمینه تعداد کل تردد از ابتدای طرح نوروزی۲۵ اسفند تا ۱۲ فروردین را ۱۱ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۵۵۰ مورد اعلام و اظهار کرد: ترددهای ورودی به استان تاکنون ۷۷۰ هزار و ۷۷۷مورد بوده و ۶۹۴ هزار و ۷۰۴ مورد کل ترددهای خروجی از استان را تشکیل می دهد.
وی با تشریح آخرین وضعیت سفرهای نوروزی امسال افزود: در بازه زمانی مذکور، بیشترین تردد روزانه با ۳۷۴هزار و ۶۲۹ مورد مربوط به محور ارومیه_سلماس و کمترین تردد نیز با ۵۵۹۰ مورد در محور مرز کلیه _سردشت ثبت شده است.
شکری همچنین با اشاره جابجایی مسافر از طریق ناوگان عمومی حمل و نقل جادهای استان تا پایان روز دوازدهم فروردین گفت: در مجموع ۶۶ هزار و ۸۰۶ مسافر در قالب ۱۲ هزار و ۷۵ سفر در محورهای استان تردد داشتند.
وی ادامه داد: در این بازه زمانی ۳۲ هزار و ۸۷۴ مسافر با ۶۹۴۳ سفر در قالب ترددهای دروناستانی توسط ناوگان عمومی حمل و نقل جادهای جابجا شده همچنین سفرهای بروناستانی نیز با ۳۳ هزار و ۹۳۲ مسافر و ۵۱۳۲ سفر نقش مهمی در حجم جابهجاییهای نوروزی امسال داشته است.
شکری با بیان اینکه اوج سفرها در ۸ فروردین رقم خورده است،گفت: بیشترین حجم مسافرتهای نوروزی در این روز با ۹۳۸ تردد و جابهجایی ۵۲۴۹ مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان به ثبت رسیده است.
وی یادآور شد: در بخش سفرهای ورودی و خروجی به مقصد تهران نیز تاکنون در مجموع ۱۰۰۷ سفر ثبت شده که طی آن ۹۴۹۱ مسافر توسط ناوگان عمومی حمل و نقل جادهای به تهران جابهجا شدهاند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با اشاره به تدابیر اجرایی برای مدیریت حجم سفرها افزود: تمامی راهدارخانههای استان در این ایام بهصورت آمادهباش کامل فعالیت داشته و با حضور گشتهای نظارت بر ناوگان، کنترل ایمنی، سرکشی به پایانههای مسافری و پایش لحظهای جریان ترافیک، تلاش کردهایم سفرهای نوروزی با نظم و ایمنی بیشتری انجام شود.
شکری همچنین از اجرای طرحهای ویژه نظارت بر عملکرد شرکتهای حملونقل، کنترل ناوگان مسافربری پیش از حرکت خبر داد و تأکید کرد: هدف اصلی، ارائه سفری ایمن، روان و قابل اعتماد برای شهروندان و گردشگران است.
وی با اشاره به تداوم موج بازگشت مسافران افزود: تیمهای راهداری تا پایان تعطیلات نوروزی بهصورت شبانهروزی در کنار مردم هستند و آخرین وضعیت سفرها به شکل مستمر پایش و اعلام میشود.
