طرح ویژه پلیس استان سمنان برای ۱۳ فروردین؛ آماده باش ۱۰۰ درصدی نیروها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی حسینی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از پلیس راه سمنان با بیان اینکه پلیس استان سمنان با حضور ۱۰۰ درصدی نیروها در نقاط مختلف استان، امنیت مسافران و شهروندان را در روز طبیعت تضمین میکند، تاکید کرد: این آمادگی شامل حضور نیروهای پلیس در اماکن تاریخی - تفریحی، تفرجگاهها، بقاع متبرکه و جادههای اصلی خواهد بود.
وی افزود: پیشبینی ما این است که اغلب ترددهای روز طبیعت در ساعات بعدازظهر و در حاشیه و اطراف شهرها، با حجم قابلتوجهی از تردد و بار برگشت مسافران انجام شود به همین منظور شهروندان و رانندگان ضمن مدیریت زمان برنامهریزی کرده و زمان برگشت را به ساعات پایانی روز موکول نکنند و با مأموران پلیس راه و راهور همکاری لازم را داشته باشند.
فرمانده انتظامی استان سمنان ادامه داد: تحقیقات و تجربیات پلیس نشان میدهد که سارقان به ویژه سارقان منزل و خودرو در روز ۱۳ فروردین فعالیت بیشتری پیدا میکنند به همین جهت پلیس استان تمهیدات ویژهای را به منظور جلوگیری از هرگونه تحرک این گونه مجرمان در نظر گرفته است.
حسینی همچنین ضمن اشاره به اشراف اطلاعاتی نیروی انتظامی ابراز کرد: تمام توان و استعداد پلیس استان در این روز به کارگیری خواهد شد، همچنین از سیستمهای پایش تصویری و تجهیزات هوشمند نیز استفاده خواهیم کرد ضمن اینکه گشتهای پیاده، موتوری و خودرویی پلیس در نقاط مختلف شهرها و حاشیه پارک ها، باغها و تفرجگاهها افزایش پیدا میکند.
