حمایت اقتصادی دولت در شرایط جنگی کشور ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعیه شماره ۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی به تشریح تازهترین برنامهها و اقدامات این وزارتخانه و سازمانهای تابعه پرداخته است.
بسته جامع حمایتی برای ایرانیان مقیم امارات ارایه شد
در واکنش به بروز محدودیتها برای ایرانیان مقیم امارات متحده عربی، یک بسته جامع حمایتی برای صیانت از سرمایهها و منافع آنان تدوین و اجرایی شد.
این بسته شامل امکان انتقال امن سرمایههای ارزی به کشور، بهرهمندی از مشوقهای مالیاتی و گمرکی برای سرمایههای وارداتی از کشورهایی با رویکرد خصمانه داشته اند، امکان استفاده از بیمه جنگ، بهرهگیری از ظرفیتهای قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی برای تضمین امنیت سرمایه و سود آن و همچنین فراهم شدن امکان سرمایهگذاری در ابزارهای مالی از جمله اوراق بدهی ارزی و بازار سرمایه است. سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز بهعنوان نقطه تماس برای ارائه خدمات مشاورهای حقوقی، مالی و بانکی به ایرانیان خارج از کشور معرفی شده است.
تسهیلات ویژه گمرکی در شرایط اضطرار ادامه دارد
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است تسهیلات ویژه گمرکی برای فعالان اقتصادی همچنان برقرار بوده و امکان بهرهمندی از این تسهیلات برای ترخیص قطعی کالاها و ترانزیت داخلی فراهم است. این تسهیلات در قالب مجموعهای از اقدامات اجرایی برای تسریع صادرات، واردات و جابهجایی کالاهای اساسی و ضروری در تمامی گمرکات کشور به اجرا درآمده است.
خدمات غیرحضوری در صنعت بیمه توسعه یافت
در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات بیمهای، امکان استعلام بیمهنامهها از طریق بازوی خدمات هوشمند بیمه در پیامرسان «بله» فراهم شده است. بیمهگذاران میتوانند با استفاده از این سامانه از وضعیت بیمهنامههای خود در رشتههایی همچون شخص ثالث، بدنه، آتشسوزی و بیمههای زندگی مطلع شوند.
در همین حال شرکتهای بیمه در سراسر کشور خدمات صدور بیمهنامه، ارزیابی و پرداخت خسارت را بهصورت حضوری و برخط و بدون وقفه ادامه دادهاند.
خدمترسانی صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیوقفه تداوم دارد
صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیز با وجود محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی، روند رسیدگی به پروندههای خسارتی را بدون وقفه ادامه داده است.
از نهم اسفند تا پایان سال گذشته بیش از ۳۵۰۰ پرونده خسارتی برای بیش از ۴۰۰۰ زیاندیده رسیدگی شده و بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد ریال خسارت برای پرداخت به زیاندیدگان کارسازی شده است. توسعه خدمات غیرحضوری این صندوق نیز موجب افزایش قابل توجه استفاده از سامانههای آنلاین و تسریع در روند پرداختها شده است.
مدیریت هماهنگ مرزی در مسیر اجرایی است
در ادامه برنامههای تسهیل تجارت، کارگروه مدیریت هماهنگ مرزی در مرز آستارا با حضور دستگاههای مرتبط برگزار شد.
در این نشست ضمن بررسی فرآیندهای صادرات، واردات و ترانزیت، راهکارهایی برای بهبود هماهنگی میان دستگاههای مستقر در مرز و تسریع در رویههای تجاری مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما