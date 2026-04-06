۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

ابلاغ بسته جذب سرمایه ایرانیان مقیم امارات از سوی وزارت اقتصاد

وزیر اقتصاد از ابلاغ بسته‌ای شامل معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی برای بازگشت سرمایه ایرانیان مقیم امارات به کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح دوشنبه در یک برنامه زنده تلویزیونی از ابلاغ بسته جامع سرمایه‌گذاری ویژه ایرانیان مقیم امارات خبر داد.

وی گفت: این بسته حمایتی طی روزهای اخیر تهیه و ابلاغ شده و در آن مجموعه‌ای از معافیت‌ها و مشوق‌ها در نظر گرفته شده است تا ایرانیان در صورت تمایل بتوانند سرمایه‌های خود را به کشور منتقل کرده و در داخل سرمایه‌گذاری کنند.

مدنی‌زاده افزود: هدف از این بسته فراهم کردن شرایطی است که سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور، به‌ویژه ایرانیان مقیم امارات، با امنیت و اطمینان بیشتری وارد چرخه اقتصادی کشور شود.

پیش از این نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برخی رویکردهای اخیر دولت امارات که موجب بروز مشکلاتی در حوزه اقامت و فعالیت‌های اقتصادی ایرانیان شده است، از تدوین یک بسته حمایتی در دولت خبر داده بود.

بر اساس این طرح، سرمایه‌هایی که از کشورهایی با رویکردهای خصمانه وارد ایران شوند، می‌توانند از مشوق‌های ویژه‌ای از جمله معافیت‌های مالیاتی و گمرکی بهره‌مند شوند. همچنین امکان استفاده از بیمه جنگ نیز به عنوان یکی از حمایت‌های پیش‌بینی شده در این بسته در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 6792985
طیبه بیات

