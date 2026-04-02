استرالیا خواستار کاهش تنش در غرب آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «آنتونی آلبانیز» نخست‌وزیر استرالیا گفت هنوز مشخص نیست چه دستاوردی باید در جنگ ایران حاصل شود یا نقطه پایان آن چگونه خواهد بود.

آلبانیز در پاسخ به پرسشی درباره چارچوب زمانی تعیین‌شده از سوی ترامپ برای پایان دادن به این درگیری گفت: «پیش از آغاز این موضوع با استرالیا مشورت نشده است.»

وی افزود: «آنچه من به‌روشنی گفته‌ام این است که ما می‌خواهیم شاهد کاهش تنش باشیم و خواستار آن هستیم که شفافیت بیشتری درباره چگونگی پایان این وضعیت وجود داشته باشد.»

نخست‌وزیر استرالیا همچنین یک روز پیش از این در سخنانی خطاب به مردم این کشور گفته بود که ممکن است در ماه‌های آتی شرایط دشواری را تجربه کنند.

او تأکید کرد: «استرالیا مشارکت‌کننده فعالی در این جنگ نیست، اما بر اثر این جنگ، همه استرالیایی‌ها هزینه‌های بیشتری می‌پردازند.»

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.