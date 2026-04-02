البرادعی خطاب به حکام عرب: آمریکا قابل اتکا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد البرادعی، مدیرکل اسبق آژانس بین المللی انرژی اتمی و سیاستمدار مطرح مصری از دنباله روی و سرسپردگی حکام عرب به آمریکا و همراهی آنها با جنگ تروریستی علیه ایران خطاب به آنها به شدت انقاد کرد.

البرادعی در مخالفت با حضور نظامیان تروریست آمریکا در منطقه به بهانه تامین امنیت کشورهای عربی و البته پیامدهای ویرانگر این حضور برای این کشورها خطاب به حکام سرسپرده گفت: در حالی که دولت ترامپ نزدیک‌ترین متحدان اروپایی خود را در ناتو به خاطر اینکه از پیوستن به جنگ تجاوزکارانه‌اش علیه ایران سرباز زدند، فروخت، آیا این همان کسی است که باید برای تأمین امنیت منطقه عربی ما و حفظ حقوق و منافعمان به او تکیه خواهیم کرد؟ کاش بهتر فکر کنیم…

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.