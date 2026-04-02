حمله ایران به واحد ابررایانشی آمازون در بحرین معادلات جنگ را تغییر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، پس از این رویداد، بحرین اعلام کرد تیم های دفاع مدنی آنها مشغول خاموش کردن آتش سوزی در یک واحد این شرکت هستند که در نتیجه حمله ایران دچار حادثه شده و جزئیاتی از اپراتور واحد اعلام نکردند.

این رویداد پس از آن رخ داد که جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تهدیدها و حملات آمریکا ورژیم صهیونیستی اعلام کرد شرکت های فناوری مرتبط با آمریکا از جمله مایکروسافت، اپل، گوگل و متا هدف مشروع در جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند.

در این میان آمازون از اظهار نظر درباره این رویداد خودداری کرد. حمله مذکور نشان دهنده تغییر احتمالی در تحولات درگیری های عصر نوین است که به سمت اهدافی فراتر از زیرساخت های نفتی و خطوط کشتیرانی حرکت می کند و سیستم های دیجیتالی را نشانه می رود که زیربنای عملیات های جهانی هستند.

این واحد در بحرین بخشی از یک شبکه وسیع تر از حوزه های ابررایانشی منطقه ای است که برای تضمین ارائه سرویس ها با تاخیر کم برای مشتریان سازمانی و دولتی طراحی شده است. هرگونه اختلال در چنین مرکزی ممکن است روی دسترسی به داده ها، زمان سرویس و مکانیسم های failover تاثیر بگذارد، به خصوص برای کاربرانی که به زیرساخت های ابر رایانشی محلی در خاورمیانه متکی هستند. مکانیسم های failover فرایندی حیاتی در حوزه فناوری اطلاعات است که به منظور افزایش پایداری و دسترس پذیری سیستم ها به کار می رود.

واحدهای ابر رایانشی مانند تاسیساتی که آمازون وب سرویسز راهبری می کرد طیفی وسیع از سرویس ها از جمله سیستم های بانکداری، شبکه های هوانوردی، پلتفرم های لوجستیکی و عملیات های دولتی را پشتیبانی می کند.

هرگونه اختلالی در این سیستم ها تاثیری دومینووار در صنایع مختلف و مناطق متفاوت دارد.

آسیب های گزارش شده به این زیرساخت نگرانی ها درباره شکنندگی زیرساخت ابررایانشی متمرکز در مناطقی که از لحاظ جئوپلتیکی حساس هستند را بیشتر می کند.

بر خلاف زنجیره ذخایر فیزیکی بیشتر اوقات تصور می شود سیستم های دیجیتال مقاوم هستند اما زیرساخت های متمرکز همچنان ممکن است نقاط بحرانی شکست را نشان دهند.

رویدادمذکور همچنین همپوشانی فزاینده بین جنگ سایبری و فیزیکی را برجسته تر می کند. در حالی که حملات سایبری به زیرساخ ها به طور گسترده ثبت و مستند شده اند، حملات فیزیکی به دیتا سنترها همچنان نادر است و این امر چنین تحولی را قابل توجه می کند.