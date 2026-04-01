۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۳۱

سفیر ایران: امنیت تنگه هرمز مستقیماً به ثبات در ایران بستگی دارد

سفیر ایران: امنیت تنگه هرمز مستقیماً به ثبات در ایران بستگی دارد

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان در مصاحبه با یک روزنامه اعلام کرد که امنیت تنگه هرمز مستقیما به ثبات در ایران بستگی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مجتبی روزبهانی در این مصاحبه گفت: واضح است که این تجاوز بی‌دلیل (آمریکا و رژیم صهیونیستی) امنیت اقتصاد جهان را در معرض خطر جدی قرار داده است.

روزبهانی تاکید کرد: با این حال، صلح و امنیت در تنگه هرمز به عنوان یک شاهراه انرژی جهانی، مستقیماً به این بستگی دارد که آیا ایران حاکمیت و ثبات داخلی خود را حفظ می‌کند یا خیر. هشدارها نشان می‌دهد که ماجراجویی‌های نظامی بی‌ملاحظه و مداوم در منطقه نه تنها امنیت ناوبری را تضعیف می‌کند، بلکه مسئولیت مستقیم هرگونه بی‌ثباتی در این آبراه استراتژیک را بر دوش طرف‌هایی می‌گذارد که خواستار جنگ هستند و به تجاوز ادامه می‌دهند.

سفیر ایران همچنین خاطرنشان کرد که شکاف عمیقی در سطح بین‌المللی بین «حلقه‌ حاکم کشورهای مداخله‌گر و افکار عمومی جهانی» پدید آمده است. بسیاری از کشورها مخالفت خود را با رویکرد یکجانبه و «تنش قانونی» اعلام کرده‌اند.

این مقام ارشد ایران تصریح کرد: در این شرایط، همسایگان ما به‌ویژه کشورهای همسایه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، نقش برجسته‌ای ایفا کرده‌اند. محموله‌های بشردوستانه‌ای که ترکمنستان، روسیه، آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان به نشانه همبستگی به ایران ارسال کرده اند، پیوندهای عمیق منطقه‌ای را برجسته می‌کند.

روزبهانی ادامه داد: دولت ترکمنستان با پیروی از اصل بی‌طرفی مثبت دائمی، از همان ابتدا خواستار حل مسالمت‌آمیز اختلافات از طریق گفت وگو بوده و همچنین گام‌های مهمی برای تسهیل رفت و آمد مردم و اتحاد مجدد خانواده‌ها برداشته است.

