سفیر ایران: امنیت تنگه هرمز مستقیماً به ثبات در ایران بستگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مجتبی روزبهانی در این مصاحبه گفت: واضح است که این تجاوز بی‌دلیل (آمریکا و رژیم صهیونیستی) امنیت اقتصاد جهان را در معرض خطر جدی قرار داده است.

روزبهانی تاکید کرد: با این حال، صلح و امنیت در تنگه هرمز به عنوان یک شاهراه انرژی جهانی، مستقیماً به این بستگی دارد که آیا ایران حاکمیت و ثبات داخلی خود را حفظ می‌کند یا خیر. هشدارها نشان می‌دهد که ماجراجویی‌های نظامی بی‌ملاحظه و مداوم در منطقه نه تنها امنیت ناوبری را تضعیف می‌کند، بلکه مسئولیت مستقیم هرگونه بی‌ثباتی در این آبراه استراتژیک را بر دوش طرف‌هایی می‌گذارد که خواستار جنگ هستند و به تجاوز ادامه می‌دهند.

سفیر ایران همچنین خاطرنشان کرد که شکاف عمیقی در سطح بین‌المللی بین «حلقه‌ حاکم کشورهای مداخله‌گر و افکار عمومی جهانی» پدید آمده است. بسیاری از کشورها مخالفت خود را با رویکرد یکجانبه و «تنش قانونی» اعلام کرده‌اند.

این مقام ارشد ایران تصریح کرد: در این شرایط، همسایگان ما به‌ویژه کشورهای همسایه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، نقش برجسته‌ای ایفا کرده‌اند. محموله‌های بشردوستانه‌ای که ترکمنستان، روسیه، آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان به نشانه همبستگی به ایران ارسال کرده اند، پیوندهای عمیق منطقه‌ای را برجسته می‌کند.

روزبهانی ادامه داد: دولت ترکمنستان با پیروی از اصل بی‌طرفی مثبت دائمی، از همان ابتدا خواستار حل مسالمت‌آمیز اختلافات از طریق گفت وگو بوده و همچنین گام‌های مهمی برای تسهیل رفت و آمد مردم و اتحاد مجدد خانواده‌ها برداشته است.