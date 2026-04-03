به گزارش خبرگزاری مهر از فرانس ۲۴، امانوئل مکرون و لی جائه میونگ روز جمعه توافق کردند که برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز و کاهش اختلالات اقتصادی جهانی ناشی از جنگ در غرب آسیا با یکدیگر همکاری کنند.

نشست دوجانبه مکرون و میونگ در سئول در حالی برگزار شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا متحدان خود را به دلیل عدم حمایت از جنگ (تجاوزکارانه) آمریکا و (رژیم) اسرائیل علیه ایران مورد انتقاد شدید قرار داده است.

مکرون در یک نشست مطبوعاتی مشترک با همتای کره ای خود بر لزوم همکاری فرانسه و کره جنوبی برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش ها در غرب آسیا تأکید کرد، در حالیکه لی جائه میونگ گفت که وی و همتای فرانسویش بر «عزم خود جهت همکاری برای تضمین مسیر کشتیرانی امن در تنگه هرمز» تاکید کردند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.