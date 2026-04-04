۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۳۲

درخواست چین از اتباع خود برای دور شدن از زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی

سفارت چین در اراضی اشغالی از اتباع این کشور خواست تا از زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی دور شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال تایمز، سفارت چین در اراضی اشغالی در بیانیه ای از اتباع این کشور خواست تا از نزدیک شدن به زیرساخت های رژیم صهیونیسیتی واقع در سرزمین های اشغالی پرهیز کنند.

این رسانه در شبکه اجتماعی ایکس در این خصوص نوشت: در تاریخ ۷ آوریل (۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵) فرایند تخلیه دیگری از اتباع را از طریق گذرگاه مرزی «طابا» در مصر برای شهروندان چینی، از جمله اتباع هنگ کنگ، ماکائو و جزیره تایوان، به عمل خواهیم آورد.

در ادامه این پیام آمده است: این سفارت در هشدار امنیتی خود همچنین از اتباع چینی خواست تا اقدامات احتیاطی ایمنی را افزایش داده و از زیرساخت‌های شهری (واقع در سرزمین های اشغالی) دوری کنند.

