۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

نواف سلام: تل‌آویو به دنبال گسترش دامنه اشغالگری در لبنان است

نواف سلام: تل‌آویو به دنبال گسترش دامنه اشغالگری در لبنان است

نخست وزیر لبنان به اهداف اشغالگرایانه رژیم صهیونیستی علیه این کشور اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نواف سلام نخست وزیر لبنان تاکید کرد: مشخص است که تل آویو تنها به اجرای عملیات نظامی علیه لبنان بسنده نمی کند.

وی اضافه کرد، موضع گیری های مقامات رژیم صهیونیستی و تحرکات ارتش این رژیم بیانگر قصد و نیت تل آویو برای گسترش دامنه اشغالگری علیه خاک لبنان و ایجاد مناطق حائل و کمربندهای امنیتی است.

سلام گفت، دولت لبنان برای توقف این تجاوزات علیه حاکمیت ملی کشور تلاش می کند.

این در حالی است که دولت کنونی در لبنان به جای مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی طی ۱۶ ماه گذشته به دنبال خلع سلاح مقاومت بوده است.

