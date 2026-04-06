۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۰۸

واکنش نواف سلام به حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

نخست‌وزیر لبنان از رژیم صهیونیستی خواست تا حملات خود به مناطق مختلف لبنان را متوقف کند و از این کشور خارج شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نواف سلام نخست‌وزیر لبنان از رژیم صهیونیستی خواست تا حملات خود به مناطق مختلف لبنان را متوقف کند و از این کشور خارج شود.

وی بیان کرد: بیروت از اسرائیل می خواهد حملات خود به لبنان را متوقف کند و نظامیانش را از خاک این کشور خارج کند.

او اعلام کرد: تجاوزات اسرائیل به لبنان به بهانه ایجاد منطقه حائل یا کمربند امنیتی، کاملا غیرقابل قبول است.

ارتش رژیم اشغالگر با وجود توافق آتش بس با لنان، بارها اعلام کرد قصد ندارد از پنج موضع نظامی در جنوب لبنان که در جنگ قبلی اشغال کرده بود، عقب‌نشینی کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مناطق مختلف لبنان همزمان با آغاز تجاوزات آمریکایی اسرائیلی علیه ایران، شاهد افزایش تجاوزات رژیم صهیونیستی بوده است.

